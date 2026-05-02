Wykształcenie Donalda Tuska nie zaskakuje, ale miejsca, w których pracował, już tak! Nieznane fakty z życia premiera

Paulina Jaworska
2026-05-02 12:00

Donald Tusk to z pewnością jeden z najbardziej wpływowych polskich polityków. Od lat działa w polityce, ma za sobą wiele stanowisk, obecnie po raz trzeci stoi na czele rządu. Chociaż Polacy wiele widzą o Tusku, to być może zaskoczyć ich fakt, jakich prac się imał w życiu. Sprawdzamy wykształcenie i doświadczenie zawodowe premiera Tuska.

Jakie wykształcenie ma Donald Tusk?

W oficjalnej biografii premiera Donalda Tuska możemy przeczytać, że z wykształcenia jest on historykiem. Ukończył on historię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie studiów angażował się w działalność przeciwko reżimowi komunistycznemu. Podjął m.in. współpracę z podziemnymi Wolnymi Związkami Zawodowymi. W 1980 r. zainicjował Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS), które stało się częścią ruchu Solidarności.

Premier pracował fizycznie. To mało znany fakt!

Został przewodniczącym Solidarności w swoim miejscu pracy i dziennikarzem tygodnika wydawanego przez związek, a potem dosłownie wsiąkł w politykę na lata! To dlatego, wiele osób może nie kojarzyć, że w młodości Tusk pracował fizycznie. Najbardziej znanym zajęciem, o którym z pewnością słyszało wielu, było to, którym Tusk zajmował się aż 7 lat. Otóż pracował on na wysokościach w spółdzielni "Świetlik", gdzie czyścił i malował kominy. 

Zaskakujące, jakie prace wykonywał młody Tusk

Przed wyborami w 2023 roku Donald Tusk jeździł po Polsce, by rozmawiać z wyborcami. W czasie jednego z takich spotkań, w Lidzbarku Warmińskim pojawił się temat pracy, którą wykonywał przed laty Tusk. Polityk zaczął je wymieniać, a trzeba przyznać, że niektóre z profesji mogą zaskoczyć. Okazuje się, że  jako młody mężczyzna... sprzedawał pieczywo! 

Często słyszałem od Kaczyńskiego, że on jest z ludu a ja jestem elita, tzw. w znaczeniu że jesteśmy oderwani i nie wiemy, co to normalne życie. Ja mam wielką satysfakcję z tego, że przez całe dorosłe życie pracowałem w różnych miejscach. Najdłużej byłem robotnikiem fizycznym, przez 8 lat w ten sposób utrzymywałem rodzinę. Prowadziłem też wydawnictwo książkowe z sukcesem, mój pierwszy zawód wyuczony to nauczyciel historii, pracowałem jako dziennikarz w kilku czasopismach, byłem sprzedawcą pieczywa na początku stanu wojennego. Sprzedawałem w tunelu dworcowym w gdańsku jagodzianki - wyliczył wówczas Tusk. 

