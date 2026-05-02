Tusk wrzucił nagranie z dziećmi. „Nie wyrywamy sobie, flaga łączy”

Donald Tusk opublikował nagranie z dziećmi z Kancelarii Premiera, nawiązujące do Dnia Flagi.

Wideo promuje prosty przekaz o jedności i tym, co łączy Polaków.

Internauci szybko zareagowali na słowa o biało-czerwonej fladze.

Co Tusk chciał przekazać Polakom tym symbolicznym gestem?

Na nagraniu udostępnionym w serwisie X widać, jak premier rozdaje dzieciom biało-czerwone flagi i rozmawia z nimi o symbolach narodowych.

Mało kto wie, że Donald Tusk ma drugie imię. A ono jest dziś hitem wśród rodziców

„Flaga łączy”. Tusk zwrócił się do dzieci

Donald Tusk w nagraniu zwraca się bezpośrednio do najmłodszych, tłumacząc znaczenie nadchodzącego święta.

„Wiecie, że mam dla was flagi biało-czerwone flagi? Fajne” – mówi premier.

W dalszej części przypomina o ważnej dacie w kalendarzu.

„Wiecie, że 2 maja jest dzień flagi i wtedy będziemy mieć flagę biało-czerwoną tam gdzie można” – dodaje.

Nagranie ma luźny, niemal szkolny charakter. Widać, że dzieci reagują spontanicznie, a premier zachęca je do wspólnego uczestnictwa.

„Nie wyrywamy sobie”. Krótkie, proste zasady

W materiale pojawia się też moment rozdawania flag. Tusk zwraca uwagę na zachowanie dzieci i podkreśla symboliczny wymiar sytuacji.

„Dobra bierz pudełko. Każdego jest flaga. Nie wyrywamy sobie, flaga łączy” – mówi.

W kolejnych sekundach pokazuje, że każdy otrzymał swój symbol.

„Jest flaga w środku. Jest w każdym pudełku. Zobaczcie kto jeszcze” – dodaje.

Przekaz prosty, ale czytelny

Na zakończenie nagrania premier wraca do głównego przekazu.

„Czyli co? Pamiętamy – 2 maja dzień flagi zawsze będzie ważny, co?” – mówi.

Wideo wpisuje się w coroczne obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który przypada właśnie 2 maja. To jedno z najmłodszych świąt państwowych, ale z roku na rok coraz bardziej obecne w przestrzeni publicznej.

Publikacja nagrania przez premiera ma wyraźnie symboliczny charakter, to nie tylko spotkanie z dziećmi, ale też przypomnienie o znaczeniu biało-czerwonych barw i ich miejscu w codziennym życiu.

Express Biedrzyckiej - NIZINKIEWICZ, GRABARCZYK