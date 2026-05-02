Tusk wrzucił nagranie z dziećmi. „Nie wyrywamy sobie, flaga łączy”

Na nagraniu udostępnionym w serwisie X widać, jak premier rozdaje dzieciom biało-czerwone flagi i rozmawia z nimi o symbolach narodowych.
„Flaga łączy”. Tusk zwrócił się do dzieci
Donald Tusk w nagraniu zwraca się bezpośrednio do najmłodszych, tłumacząc znaczenie nadchodzącego święta.
„Wiecie, że mam dla was flagi biało-czerwone flagi? Fajne” – mówi premier.
W dalszej części przypomina o ważnej dacie w kalendarzu.
„Wiecie, że 2 maja jest dzień flagi i wtedy będziemy mieć flagę biało-czerwoną tam gdzie można” – dodaje.
Nagranie ma luźny, niemal szkolny charakter. Widać, że dzieci reagują spontanicznie, a premier zachęca je do wspólnego uczestnictwa.
„Nie wyrywamy sobie”. Krótkie, proste zasady
W materiale pojawia się też moment rozdawania flag. Tusk zwraca uwagę na zachowanie dzieci i podkreśla symboliczny wymiar sytuacji.
„Dobra bierz pudełko. Każdego jest flaga. Nie wyrywamy sobie, flaga łączy” – mówi.
W kolejnych sekundach pokazuje, że każdy otrzymał swój symbol.
„Jest flaga w środku. Jest w każdym pudełku. Zobaczcie kto jeszcze” – dodaje.
Przekaz prosty, ale czytelny
Na zakończenie nagrania premier wraca do głównego przekazu.
„Czyli co? Pamiętamy – 2 maja dzień flagi zawsze będzie ważny, co?” – mówi.
Wideo wpisuje się w coroczne obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który przypada właśnie 2 maja. To jedno z najmłodszych świąt państwowych, ale z roku na rok coraz bardziej obecne w przestrzeni publicznej.
Publikacja nagrania przez premiera ma wyraźnie symboliczny charakter, to nie tylko spotkanie z dziećmi, ale też przypomnienie o znaczeniu biało-czerwonych barw i ich miejscu w codziennym życiu.