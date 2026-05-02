Dlaczego Jolanta Kwaśniewska była tak uwielbiana? Polacy wciąż to pamiętają

Nowe sondaże z 2025 roku potwierdzają niezmienną popularność Jolanty Kwaśniewskiej, która nadal jest najlepiej ocenianą byłą pierwszą damą.

Wyniki sondaży SW Research i Ariadna pokazują, że ponad połowa Polaków uważa ją za najlepszą reprezentantkę kraju.

Jej sukces tkwi w połączeniu elegancji z przystępnością oraz aktywnej działalności społecznej, co buduje trwały wizerunek.

Co sprawiło, że Jolanta Kwaśniewska wciąż cieszy się tak dużym uznaniem i wyprzedza konkurentki?

Nowe sondaże: Polacy nie mają wątpliwości

Popularność Jolanty Kwaśniewskiej nie jest tylko wspomnieniem. Potwierdzają ją najnowsze badania opinii publicznej. W sondażu SW Research dla „Wprost” ze stycznia 2025 roku aż 53,8 proc. respondentów uznało, że najlepiej reprezentowała Polskę jako pierwsza dama. Jeszcze mocniejsze wyniki przyniósł listopadowy sondaż pracowni Ariadna dla Wirtualnej Polski, tam zdobyła około 55 proc. wskazań i zdecydowanie wyprzedziła wszystkie konkurentki.

Podobne rezultaty pojawiały się także w innych badaniach z 2024 i 2025 roku, gdzie regularnie zajmowała pierwsze miejsce z dużą przewagą. J ej fenomen nie jest nowy. Już w latach 90. badania CBOS pokazywały, że była oceniana bardzo wysoko, a na początku lat 2000. część Polaków widziała w niej nawet potencjalną kandydatkę na prezydenta.

„Pierwsza dama, ale swojska”

Jednym z fundamentów popularności Jolanty Kwaśniewskiej był wizerunek, który trudno było jednoznacznie zaszufladkować. Potrafiła zachować klasę właściwą pierwszej damie, ale nie budowała wokół siebie muru oficjalności. Była elegancka, świetnie przygotowana do publicznych wystąpień i naturalna przed kamerami. Jednocześnie nie traciła zwykłej ludzkiej przystępności. Nie sprawiała wrażenia osoby niedostępnej ani odklejonej od codziennych spraw. Dla wielu Polaków była kimś, kto reprezentuje państwo z godnością, ale pozostaje blisko ludzi.

Właśnie ten balans okazał się jej największą siłą. Pokazała, że pierwsza dama może być nie tylko ceremonialną postacią u boku prezydenta, lecz także rozpoznawalną, ciepłą i samodzielną osobowością życia publicznego.

Aktywność, którą było widać

Na jej popularność mocno pracowała też działalność społeczna. Fundacja „Porozumienie bez Barier” nie była tylko eleganckim szyldem przy nazwisku pierwszej damy ani dodatkiem do oficjalnych obowiązków.

Jolanta Kwaśniewska konsekwentnie była obecna tam, gdzie potrzebna była realna pomoc, przy osobach chorych, dzieciach, seniorach i ludziach wykluczonych. Nie ograniczała się do roli reprezentacyjnej. Wychodziła poza pałacowy protokół i właśnie to wielu Polaków zapamiętało najlepiej. Dzięki temu jej wizerunek nie opierał się wyłącznie na elegancji i medialnej swobodzie. Za popularnością stało poczucie, że pierwsza dama naprawdę coś robi, a nie tylko dobrze wygląda podczas oficjalnych uroczystości.

Kontrast działa do dziś

Do Jolanty Kwaśniewskiej wraca się często wtedy, gdy pojawiają się porównania z jej następczyniami. Zazwyczaj są to porównania bardzo dla niej korzystne. Na tle późniejszych pierwszych dam była postrzegana jako osoba bardziej obecna, aktywna i swobodna medialnie.

Nie znikała z życia publicznego, nie zasłaniała się urzędowym protokołem, ale też nie przekraczała granicy, za którą zaczyna się partyjna polityka.To właśnie ta widoczność działa na jej korzyść do dziś. Kwaśniewska potrafiła być blisko ludzi, udzielać wywiadów, angażować się społecznie i jednocześnie nie wywoływać ostrych politycznych emocji.

Fenomen, który nie przemija

Najciekawsze jest jednak to, że jej popularność nie skończyła się wraz z prezydenturą Aleksandra Kwaśniewskiego. Z czasem jej wizerunek jeszcze mocniej utrwalił się w społecznej pamięci. Dla wielu Polaków Jolanta Kwaśniewska stała się punktem odniesienia w rozmowach o roli pierwszej damy.

Była kimś, kto potrafił łączyć klasę, aktywność i naturalność bez wchodzenia w ostre polityczne spory. Właśnie dlatego, mimo upływu lat, wciąż wraca w sondażach i publicznych dyskusjach jako jedna z najbardziej lubianych pierwszych dam III RP.

