Prezes PiS, Jarosław Kaczyński, intensywnie podróżował po Polsce, spotykając się z wyborcami i poruszając tematy przyszłości kraju.

Podczas swoich wizyt, Kaczyński podkreślał znaczenie walki o zwycięstwo dla przyszłości Polski.

Niestety, intensywna praca odbiła się na zdrowiu prezesa, którego dopadło zapalenie płuc.

Co dolega Jarosławowi Kaczyńskiemu i czy choroba wpłynie na jego dalsze plany?

Liczne spotkania z Polakami. Prezes PiS odwiedzał zakamarki kraju

Jeszcze niedawno prezes Prawa i Sprawiedliwości ruszył w Polskę. Odwiedzał kolejne miejscowości, by rozmawiać z Polakami, wsłuchiwać się w ich bolączki i sprawdzić, jak im się żyje. Przy okazji mówił o bezpieczeństwie, rozwoju i przyszłości lokalnych wspólnot. Jak przystało na polityka, który patrzy daleko w przyszłość, Jarosław Kaczyński, nawiązywał także do tego, co przed obywatelami, do tego, co związane z przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.

Wystarczy wspomnieć, że goszcząc na spotkaniu w Jędrzejowie (woj. świętokrzyskie), komentował: - To będzie trudna i ciężka walka o zwycięstwo. Dlatego przed nami wiele trudnych zadań, ale musimy je wykonać w interesie Polski, własnym interesie i przyszłych pokoleń. Po to, żeby Polacy mogli godnie i dobrze żyć jako wspólnota, prawdziwa demokracja i państwo, które szybko dogania pozostałe kraje. Trzeba szybko iść do przodu i realizować nasze interesy. Mamy ogromną szansę i mamy formację, która potrafi dobrze rządzić. Należy nam się silna i bogata Polska, bez żadnych kompleksów i demokratyczna. Normalna Polska to zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości!

Kaczyński jeździł po Polsce, dopadła go paskudna choroba!

Niestety, jak się dowiedzieliśmy podróże po Polsce sprawiły, że lider PiS nabawił się choroby! Kaczyńskiego złapało choróbsko, męczy go potworny kaszel i podwyższona temperatura. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, od osób z otoczenia prezesa, Jarosław Kaczyński zmaga się z zapaleniem płuc. Choroba tak go dopadła, że trafił do szpitala, a co więcej, najpewniej będzie musiał tam zostać w najbliższym czasie.

Jednym słowem prezes się nie oszczędzał i takie są tego skutki, a przecież w tym roku zima nie odpuszcza, przez kraj przechodzą potężne mrozy, to szczególny czas, w którym należy o siebie dbać i uważać. Tym bardziej, że lekarze ostrzegają przed chorobami sezonowymi, jak choćby grypa, która atakuje podstępnie i daje się mocno we znaki. Teraz prezes musi się skupić na sobie i swoim zdrowiu.