Tak teraz wygląda dom Jarosława Kaczyńskiego. Remont trwa w najlepsze! [MAMY ZDJĘCIA]

Jarosław Kaczyński, prezes PiS, jest współwłaścicielem 1/3 willi o powierzchni 150 m² na warszawskim Żoliborzu, wycenianej na około 2,2 mln zł, która stanowi jedną z dwóch części bliźniaka.

Przylegająca do domu Kaczyńskiego część bliźniaka została sprzedana w 2023 roku i przechodzi obecnie gruntowny remont i przebudowę, co generuje hałas i niedogodności, zmuszając prezesa PiS do tymczasowej zmiany miejsca zamieszkania.

W sąsiedniej nieruchomości trwają intensywne prace budowlane (m.in. wymiana okien, dobudowa werandy, przygotowania do oświetlenia), a na podwórku składowany jest asortyment budowlany, co wskazuje, że remont potrwa jeszcze jakiś czas, natomiast dom Kaczyńskiego pozostał niemal niezmieniony, poza wywieszoną flagą Polski.

Willa, w której mieszka Jarosław Kaczyński, położona jest przy ulicy Mickiewicza na warszawskim Żoliborzu i stanowi jedną z dwóch części bliźniaka. Nieruchomość ma dwa piętra i powierzchnię 150 metrów kwadratowych. Zgodnie z oświadczeniem majątkowym prezes PiS jest właścicielem 1/3 domu. Cała nieruchomość jest wyceniana na około 2,2 miliona złotych.

Przylegająca do domu polityka nieruchomość została sprzedana w 2023 roku. Jak udało nam się ustalić, najpóźniej w okolicach czerwca/lipca obok prezesa PiS zamieszka rodzina z dziećmi. Zanim to jednak nastąpi, nieruchomość zostanie poddana nie tylko remontowi, ale i gruntownej przebudowie. To właśnie te prace, obejmujące wiercenie, burzenie i wylewki, są przyczyną obecnych niedogodności.

Postanowiliśmy odwiedzić miejsce remontu, które skłoniło Jarosława Kaczyńskiego do opuszczenia własnego domu. Pomimo braku szczegółowych informacji na temat charakteru prowadzonych prac, można z całą pewnością stwierdzić, że na placu budowy panuje duża aktywność. Obserwując ogólny ruch i zaangażowanie osób pracujących, można wnioskować, że projekt jest realizowany z pełnym impetem. Prace budowlane są intensywne, co potwierdza skala hałasu i niedogodności, które zmusiły prezesa PiS do tymczasowej zmiany miejsca zamieszkania.

Jak teraz wygląda dom Jarosława Kaczyńskiego?

Obecnie widać, że wymieniono wszystkie okna: teraz są to duże prostokąty w ciemnych ramach. Przy dłuższym boku budynku pojawiła się przybudówka, która zapewne ma pełnić funkcję krytej werandy. Tuż obok zamontowano duże, szklane drzwi. W kilku miejscach na zewnątrz widać wiszące luźno kable w równych odstępach, co może sugerować, że w przyszłości w ich miejscu pojawią się kinkiety lub inny rodzaj oświetlenia. Całe podwórko natomiast jest pełne asortymentu budowlanego. Widać między innymi betonowe bloki czy kontener pełen odpadów z remontu. Najwyraźniej roboty jeszcze trochę potrwają!

Dom Jarosława Kaczyńskiego z kolei niemal się nie zmienił. Uwagę zwraca za to flaga Polski, która została przymocowana do budynku. Ogród z kolei powoli budzi się do życia. Na jednym z balkonów widać dwie suche rośliny, a na drzwiach prowadzących do garażu wisi kłódka.

