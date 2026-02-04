Postawią złotego Donalda Trumpa na Florydzie! Gigantyczna statua Don Colossus będzie górować nad światem

Maria Olecha-Lisiecka
Maria Olecha-Lisiecka
2026-02-04 14:42

To nie żart! Na Florydzie ma stanąć gigantyczna, złota statua Donalda Trumpa. Pomnik prezydenta USA ma mieć 4,5 metra wysokości. Powstanie na jego polu golfowym. Inwestorzy związani z kryptowalutami przeznaczyli na ten cel aż 300 tysięcy dolarów. "Będzie nazywać się Don Colossus" - pisze "New York Times".

Don Colossus. Złoty Trump

Autor: Shutterstock; @FuturistForever/ X (Twitter)
  • Na Florydzie powstaje gigantyczny, pozłacany pomnik Donalda Trumpa, nazwany "Don Colossus", finansowany przez inwestorów kryptowalutowych.
  • Pomnik o wysokości 4,5 metra stanie na polu golfowym Trumpa, a prezydent osobiście ma uczestniczyć w jego odsłonięciu.
  • Projekt, opłacony kwotą 300 tys. dolarów, jest częścią strategii marketingowej związanej z memecoinem, mającej na celu podgrzanie emocji wokół kryptowalut.
  • Jakie są prawdziwe motywy stojące za tą ekstrawagancką inwestycją i co oznacza to dla świata kryptowalut?

Don Colossus. Pomnik Donalda Trumpa na Florydzie

Na polu golfowym Donalda Trumpa na Florydzie stanie 4,5-metrowa, pozłacana statua... Donalda Trumpa. Pomnik sfinansowali inwestorzy związani z kryptowalutami, przeznaczając na ten cel 300 tys. dolarów. Prezydent USA zamierza osobiście uczestniczyć w odsłonięciu statuy, która ma już oficjalna nazwę - "Don Colossus". O sprawie pisze "New York Times".

Mierzący 15 stóp wysokości (4,572 metra - red.) posąg Prezydenta Trumpa, zamontowany na ważącym 7000 funtów cokole, ma mniej więcej wysokość dwupiętrowego budynku – jest to gigantyczny wizerunek odlany z brązu i wykończony grubą warstwą płatkowego złota - opisuje pomnik Donalda Trumpa "New York Times". 

"New York Times": Projekt jest na finiszu realizacji

Jak informuje amerykański dziennik, od ponad roku złoty posąg znajduje się w centrum jednego z najdziwniejszych przedsięwzięć zarabiania pieniędzy ery Trumpa. I wszystko wskazuje na to, że statua stanie na Florydzie i będzie górować nad tamtejszymi zabudowaniami. "New York Times" podaje, że projekt jest na finiszu realizacji.

Grupa inwestorów zajmujących się kryptowalutami zapłaciła 300 tys. dolarów za zlecenie rzeźbiarzowi stworzenia monety w ramach hołdu dla pana Trumpa, zdeklarowanego zwolennika kryptowalut - czytamy w NYT.

Dziennikarz gazety relacjonuje, że w zeszłym miesiącu na terenie kompleksu golfowego Donalda Trumpa w Doral na Florydzie zainstalowano cokół z betonu i stali nierdzewnej. Pastor Mark Burns, jeden z organizatorów akcji i przyjaciel Trumpa, powiedział swoim współpracownikom, że prezydent USA planuje uczestniczyć w odsłonięciu swojego pomnika. „The New York Times” zweryfikował i potwierdził tę informację.

Złoty posąg Donalda Trumpa a kryptowaluty

"New York Times", opisując złoty pomnik Trumpa, zwraca mocno uwagę na sposób sfinansowania przedsięwzięcia. Jak czytamy, prawie wszyscy w świecie kryptowalut próbowali czerpać zyski z prezydentury Donalda Trumpa, zawierając umowy biznesowe z jego rodziną lub szukając ulg regulacyjnych od swojej administracji. Ale niewielu próbowało tego tak odważnie, jak zwolennicy kryptowalut. W tym konkretnym przypadku chodzi o memecoin.

Memecoin to rodzaj kryptowaluty, który nie ma prawie żadnej funkcji poza spekulacją. "Zwykle opiera się na wirusowym dowcipie lub maskotce celebryty i jest wart tylko tyle, ile fani online są skłonni zapłacić. Kluczowym elementem jest szum internetowy, wystarczający, aby przekonać potencjalnych nabywców, że cena będzie stale rosła" - pisze NYT.

Budowa gigantycznego posągu była kosztownym sposobem na podkręcenie emocji w mediach społecznościowych. Ale był to plan potencjalnie opłacalny. Inwestorzy, którzy sfinansowali pomnik, otrzymali zapasy monet, których wartość - według jednego z organizatorów projektu - może czasami gwałtownie wzrosnąć - czytamy w amerykańskim dzienniku.

Don Colossus będzie na polu golfowym Trumpa

Jak się okazuje, projekt "Don Colossus to bardzo dobrze przemyślane przedsięwzięcie. Przez wiele miesięcy zwolennicy „Don Colossusa” publikowali zdjęcia i filmiku z etapó powstawania posągu i publikowali je na X. Co więcej, zawierali swego rodzaju sojusze w świecie MAGA w celu zapewnienia rozmachu marketingowego i znalezienia dobrego miejsca dla monumentu. Udało im się to. Don Colossus stanie bowiem na oficjalnej posiadłości Trumpa na Florydzie, na jego polu golfowym.

