Były premier skatował i wykorzystał nastolatkę? Szokujące oskarżenia

Wstrząsające fragmenty książki Virginii Giuffre. Twierdzi, że "znany premier" skatował ją i wykorzystał

Afera Jeffreya Epsteina wcale nie cichnie, wręcz przeciwnie! W Wielkiej Brytanii właśnie z jej powodu zmuszono księcia Andrzeja do oddania tytułu księcia Yorku, a w USA jutro, 21 października odbędzie się premiera pośmiertnie wydanych pamiętników Virginii Giuffre, zatytułowanych "Nobody's girl". To kobieta, która oskarżała syna Elżbiety II i innych wpływowych mężczyzn o wykorzystywanie w czasach, gdy Epstein stręczył ją sławnym i bogatym znajomym jako nieletnią nastolatkę. Odebrała sobie życie (przynajmniej oficjalnie) w dziwnych okolicznościach, gdy wyjechała do Australii. Rodzina Giuffre zapowiada walkę z ludźmi, którzy zrujnowali jej życie. Virginia nie dożyła oddania tytułów przez księcia Andrzeja ani premiery swojej książki. Tymczasem w niej znajduje się dużo więcej, niż zostało już powiedziane w artykułach prasowych i wywiadach. Jeden z najbardziej szokujących fragmentów opublikował "New York Post". Virginia Giuffre opisała tam spotkanie z pewnym bardzo wysoko postawionym politykiem, któremu miał ją sprzedać Jeffrey Epstein.

"Kilkakrotnie mnie dusił, aż straciłam przytomność, śmiał się, gdy mnie ranił"

Virginia Giuffre nie wymienia nazwiska tego mężczyzny, ujawnia tylko, że to "bardzo znany premier". A opis tego, co ją spotkało w jego towarzystwie, jest naprawdę wstrząsający. Według relacji Virginii polityk ten miał sadystyczne skłonności i podniecał się jej cierpieniem. Miała go spotkać na prywatnej wyspie Epsteina na Wyspach Dziewiczych w 2002 roku, mając 18 lat. Dostała polecenia odprowadzenia polityka do jego domku, w którym miał nocować, ale gdy zostali sami, stało się jasne, że gość "chce przemocy". „Kilkakrotnie mnie dusił, aż straciłam przytomność i czerpał przyjemność z widoku mojego strachu o życie. Co przerażające, premier śmiał się, gdy mnie ranił, i podniecał się jeszcze bardziej, gdy błagałam go, żeby przestał" - pisze Giuffre. Jak dodaje, polityk wykorzystał ją wyjątkowo brutalnie, tak, że potem krwawiła, a oddychanie i przełykanie sprawiało jej ból. Próbowała poskarżyć się Epsteinowi, ale ten miał stwierdzić, że to wszystko jest częścią jej pracy i powinna to zaakceptować. Kim był ów premier? Autorka nie wymieniła nazwiska. "New York Post" zauważa, że wcześniej Giuffre oskarżała o wykorzystanie byłego premiera Izraela, ale to nie oznacza, że w tym fragmencie książki nie mogło chodzić o jakiegoś innego premiera.

Afera Jeffreya Epsteina i książę Andrzej. O co chodziło?

Na początku 2024 roku sędzia rozpatrująca sprawę jednej z ofiar amerykańskiego pedofila i stręczyciela nieletnich Jeffreya Epsteina, Virginii Giuffre, ujawniła dokumenty z wytoczonego przez nią procesu. Odtajniono m.in. nazwiska 177 osób powiązanych na różne sposoby z Epsteinem. Przewija się tam również nazwisko księcia Andrzeja, syna Elżbiety II i brata króla Karola III. Giuffre w zeznaniach wymienia księcia Andrzeja jako osobę, z którą kazano jej współżyć, gdy była nieletnią "seksualną niewolnicą". Parę lat temu pozwała go w sprawie cywilnej. Książę zaprzeczał oskarżeniom, ale zapłacił kobiecie ogromne odszkodowanie, by uniknąć procesu, a królowa Elżbieta II pozbawiła go patronatów i tytułów wojskowych oraz funkcji pracującego członka rodziny królewskiej. W październiku 2025 roku Andrzej zrzekł się tytułu księcia Yorku.

Jeffrey Epstein został aresztowany pod zarzutem handlu nieletnimi w celach seksualnych w 2019 roku, powiesił się w areszcie oczekując na proces, co wywołało wiele spekulacji. Wcześniej już odsiadywał karę za wykorzystywanie seksualne nieletnich kobiet w 2008 roku, był wtedy uwięziony na 13 miesięcy. Książę Andrzej zapewniał publicznie w wywiadzie, że gdy Epstein wyszedł na wolność, o kontaktach z nim nie było już mowy, ale ujawniony później mejl zdecydowanie temu przeczy. Za kratami siedzi dziś także wspólniczka i przyjaciółka Jeffreya Epsteina, Ghislaine Maxwell, skazana na 20 lat pozbawienia wolności.

Virginia Giuffre was left bloodied and beaten by Prime Minister in attack that broke Epstein spell: ‘Beginning of the end’ https://t.co/imSQWmvaOw pic.twitter.com/kvruPSeo0q— New York Post (@nypost) October 18, 2025

