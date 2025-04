Tajemnicza śmierć Virginii Giuffre! Nie zamierzała umrzeć. "Chcą mnie uciszyć"

To on zostanie kolejnym papieżem? Sztuczna inteligencja i bukmacherzy już wiedzą

Wiele pytań w sprawie śmierci Virginii Giuffre, która ujawniła aferę Epsteina i księcia Andrzeja. Zapewniała, że nie chce umierać

Tragiczny koniec kobiety, która wywołała jeden z największych skandali w brytyjskiej rodzinie królewskiej! Nie żyje Virginia Giuffre (+42 l.), która od lat oskarżała księcia Andrzeja o to, że uprawiał z nią seks, gdy była nieletnią "seksualną niewolnicą" amerykańskiego pedofila Jeffreya Epsteina. Syn królowej zaprzeczał, ale jego tłumaczenia były żenująco niespójne, aż w końcu zdecydował się na ugodę pozasądową, zaś panująca wtedy królowa Elżbieta II pozbawiła go funkcji pracującego członka rodziny królewskiej. Giuffre opowiadała o tym, że gdy miała 16 lat i pracowała w szatni w posiadłości Trumpa w Mar-a-Lago, została zwerbowana przez Epsteina, zmanipulowana i groźbami oraz naciskami zmuszana do świadczenia usług seksualnych jemu, księciu i innym wpływowym mężczyznom. Jak opowiadała, jako 17-latkę Epstein swoim prywatnym samolotem transportował ją i inne nieletnie dziewczyny na prywatną wyspę na Karaibach, gdzie organizowane były orgie dla bogaczy. "Sprawa Epsteina" zyskała wielki rozgłos w dużej mierze dzięki Virginii, po latach opowiadającej o działalności Amerykanina i jego znajomych.

Virginia Giuffre miesiąc temu twierdziła, że zostały jej cztery dni życia. Policja zaprzeczała, by kobieta miała poważny wypadek

Po zawarciu ugody z Andrzejem Giuffre zaszyła się z mężem i trójką dzieci w australijskim Perth. Ale na początku tego roku rozstała się z małżonkiem i wyprowadziła z domu na farmę w małej miejscowości Neergabby. Miesiąc temu kobieta zaszokowała świat, publikując w mediach społecznościowych bardzo niepokojący film. Cała w siniakach mówiła, że miała wypadek, do tego ciężko zachorowała na nerki, a lekarze dają jej cztery dni życia. Kobieta opowiadała, że w jej samochód wjechał rozpędzony szkolny autobus poruszający się z prędkością ponad stu kilometrów na godzinę. Dokładnych miejsca i okoliczności wypadku nie opisała, ale potem zrobiła to australijska policja na łamach "Daily Mail Australia". Na filmie Giuffre jest cała posiniaczona, tymczasem według funkcjonariuszy zderzenie auta osobowego z autobusem faktycznie miało miejsce, ale była to zwykła kolizja i nikt nie został ranny. Dni i tygodnie mijały, w Giuffre nadal żyła. Nic dziwnego, że w mediach rozpętała się dyskusja na jej temat, kwestionowano jej wiarygodność. Ona sama w końcu stwierdziła, że zamieszczenie filmu nie było intencjonalne, co wcale nie wyjaśniło sprawy. Czy została zmuszona do tego przedstawienia, by ją skompromitować? A może inny nie mówi całej prawdy o wypadku i autobusie? To pozostaje zagadką, podobnie jak okoliczności śmierci, która jednak nadeszła.

"Publicznie oświadczam, że w żaden sposób, kształcie ani formie nie mam myśli samobójczych"

Virginia Giuffre została znaleziona martwa 25 kwietnia w domu, gdzie samotnie mieszkała. Jak przekazała rodzina, kobieta odebrała sobie życie, a policja nie stwierdziła udziału osób trzecich. A i tutaj nie sposób nie zadawać żadnych pytań. Bo w 2019 roku Giuffre pisała w mediach społecznościowych, że ktoś chce ją uciszyć, a ona absolutnie nie ma zamiaru żegnać się z tym światem. Jak pisała, "FBI zabije ją, aby chronić ultrabogatych i mających ważne koneksje". "Publicznie oświadczam, że w żaden sposób, kształcie ani formie nie mam myśli samobójczych. Powiedziałam o tym mojemu terapeucie i lekarzowi pierwszego kontaktu — jeśli coś mi się stanie — dla dobra mojej rodziny nie pozwólcie, aby ten wpis zniknął i pomóżcie mi ich chronić. Zbyt wielu złych ludzi chce mnie uciszyć" - napisała wtedy Virginia. "Ze złamanym sercem ogłaszamy, że Virginia zmarła wczoraj wieczorem na swojej farmie w Australii Zachodniej. Zmarła w wyniku samobójstwa, będąc przez całe życie ofiarą wykorzystywania seksualnego i handlu ludźmi" - napisała w sieci rodzina zmarłej 42-latki.

Sonda Czy w sprawę Epsteina i Maxwell zamieszanych jest więcej sławnych ludzi? Tak, to pewnie wierzchołek góry lodowej Nie, to zapewne rozdmuchana sprawa

Jeffrey Epstein accuser Virginia Giuffre previously said "in no way, shape or form am I suicidal…""Too many evil people want to see me quieted."Today, her death was ruled a suicide. pic.twitter.com/Q69ZDOwNQa— Remarks (@remarks) April 26, 2025

i Autor: SE

QUIZ. Największe skandale w rodzinach królewskich! Pamiętasz wszystkie? Test tylko dla prawdziwych znawców Pytanie 1 z 10 Król Karol III jako książę Karol romansował z Camillą, która dziś jest królową małżonką. Pewien członek królewskiego rodu miał romans z inną Camillą - La Camillą z zespołu Army of Lovers znaną z wielkiego biustu. Kto to był? Książę Harry Król Szwecji Karol XVI Gustaw Książę Albert z Monako Następne pytanie