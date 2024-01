Virginia Giuffre zeznała pod przysięgą, że pedofil Jeffrey Epstein zapłacił jej 15 tysięcy dolarów za seks z księciem Andrzejem. Nowe sądowe dokumenty odtajnione

Nieletnia "seksualna niewolnica" dostała słoną zapłatę za seks z księciem?! Kolejne dokumenty dotyczące afery pedofilskiej w USA zostały ujawnione. Sędzia rozpatrująca sprawę jednej z ofiar amerykańskiego pedofila i stręczyciela nieletnich Jeffreya Epsteina, Virginii Giuffre, ujawniła dokumenty z wytoczonego przez nią procesu. Odtajniono m.in. nazwiska 177 osób powiązanych na różne sposoby z Epsteinem. Przewija się tam również nazwisko księcia Andrzeja, syna Elżbiety II i brata króla Karola III. Podczas składania zeznań w 2016 roku w trakcie przesłuchania pod przysięgą Giuffre zeznała, że dostała zapłatę od Epsteina za seks z księciem. "Otrzymałam 15 tysięcy dolarów [teraz to równowartość 60 tys. zł]. Nie wiem, ile to jest w funtach" – stwierdziła, a gdy prawnik zapytał ją, czy płaciła podatek od tej kwoty, odpowiedziała "nie". Epstein został aresztowany pod zarzutem handlu nieletnimi w celach seksualnych w 2019 roku, powiesił się w areszcie oczekując na proces, co wywołało wiele spekulacji. Wcześniej już odsiadywał karę za wykorzystywanie seksualne nieletnich kobiet w 2008 roku, był wtedy uwięziony na 13 miesięcy. Parę lat temu za kraty trafiła jego wspólniczka i przyjaciółka Ghislaine Maxwell, skazana na 20 lat pozbawienia wolności.

Virginia Giuffre pozwała księcia Andrzeja za zmuszanie do seksu. Dokumenty sądowe mówią o orgii z nieletnimi

Virginia Giuffre, której dotyczył proces, w zeznaniach wymienia księcia jako osobę, z którą kazano jej współżyć, gdy była nieletnią "seksualną niewolnicą". To wiedzieliśmy już wcześniej. Teraz pojawiły się jednak nowe fakty. W 2015 roku Giuffre zeznała: "Trzeci raz uprawiałam seks z Andym podczas orgii na prywatnej wyspie Epsteina, na Wyspach Dziewiczych. Miałam około 18 lat. Epstein, Andy, mniej więcej osiem innym dziewcząt i ja uprawialiśmy razem seks. Wszystkie inne dziewczyny wyglądały na osoby poniżej osiemnastego roku życia i tak naprawdę nie mówiły po angielsku". Pracownik posiadłości Epsteina na Florydzie zeznał też, że książę mieszkał "tygodniami" w tym miejscu i codziennie korzystał tam z "masaży". Giuffre już parę lat temu pozwała w sprawie cywilnej księcia Andrzeja, którego oskarżyła o to, że trzykrotnie zmusił ją do seksu, gdy była nieletnia. Książę zaprzeczał oskarżeniom, ale zapłacił kobiecie ogromne odszkodowanie, by uniknąć procesu, a królowa Elżbieta II pozbawiła go patronatów i tytułów wojskowych oraz funkcji pracującego członka rodziny królewskiej. Teraz brytyjskie media domagają się natychmiastowego postawienia księcia przed sądem i całkowitego wykluczenia go z życia publicznego.

Sonda Czy w sprawę Epsteina i Maxwell zamieszanych jest więcej sławnych ludzi? Tak, to pewnie wierzchołek góry lodowej Nie, to zapewne rozdmuchana sprawa

Jeffrey Epstein 'paid Virginia Giuffre $15,000 to have sex with Prince Andrew when she was 17', she claims in latest unsealed court docs: Friends of Duke insist new row WON'T make King evict him from Royal Lodge as 'blood is thicker than water' https://t.co/frPbGVCYm2 pic.twitter.com/bRX7kfJCfV— Daily Mail Online (@MailOnline) January 10, 2024

Mężczyzna, który najbardziej ci się podoba, zdradza tajemnice twojego charakteru Pytanie 1 z 1 Który mężczyzna najbardziej ci się podoba? Ed Sheeran Justin Bieber Shawn Mendes Michele Morrone Dalej