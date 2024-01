Wojna w rodzinie królewskiej! Książę walczy z królem, w tle afera pedofilska!

Nowy seks skandal w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Książę Andrzej będzie walczył o pałac z bratem, królem Karolem III. W tle sądowe dokumenty o orgii z nieletnimi

Brytyjska rodzina królewska przeżywa kolejne wstrząsy i skandale. W dodatku tym razem nie chodzi o budzące uśmiech politowania zwierzenia księcia Harry'ego i Meghan Markle, a o coś o wiele poważniejszego, bo o aferę pedofilską. Przypomnijmy - sędzia rozpatrująca sprawę jednej z ofiar amerykańskiego pedofila i stręczyciela nieletnich Jeffreya Epsteina, słynnej już Virginii Giuffre, przychyliła się do wniosku senatorów, którzy argumentowali, że ujawnienie dokumentów procesowych, w tym nazwisk 177 osób powiązanych na różne sposoby z pedofilem Jeffreyem Epsteinem, leży w ważnym interesie społecznym. Dokumenty opublikowano. Przewijają się tam nazwiska Billa Clintona czy Donalda Trumpa, ale nie w kontekście ich winy, tylko bliskiej przyjaźni z Jeffreyem Epsteinem. Za to w przypadku księcia Andrzeja sytuacja wygląda inaczej.

Virginia Giuffre pozwała księcia Andrzeja za zmuszanie do seksu. Dokumenty sądowe mówią o orgii z nieletnimi

Virginia Giuffre, której dotyczył proces, w zeznaniach wymienia księcia jako osobę, z którą kazano jej współżyć, gdy była nieletnią "seksualną niewolnicą". To wiedzieliśmy już wcześniej. Teraz pojawiły się jednak nowe fakty. W 2015 roku Giuffre zeznała: "Trzeci raz uprawiałam seks z Andym podczas orgii na prywatnej wyspie Epsteina, na Wyspach Dziewiczych. Miałam około 18 lat. Epstein, Andy, mniej więcej osiem innym dziewcząt i ja uprawialiśmy razem seks. Wszystkie inne dziewczyny wyglądały na osoby poniżej osiemnastego roku życia i tak naprawdę nie mówiły po angielsku". Pracownik posiadłości Epsteina na Florydzie zeznał też, że książę mieszkał "tygodniami" w tym miejscu i codziennie korzystał tam z "masaży". Giuffre już parę lat temu pozwała w sprawie cywilnej księcia Andrzeja, którego oskarżyła o to, że trzykrotnie zmusił ją do seksu, gdy była nieletnia. Książę zaprzeczał oskarżeniom, ale zapłacił kobiecie ogromne odszkodowanie, by uniknąć procesu, a królowa Elżbieta II pozbawiła go patronatów i tytułów wojskowych oraz funkcji pracującego członka rodziny królewskiej. Teraz brytyjskie media domagają się natychmiastowego postawienia księcia przed sądem i całkowitego wykluczenia go z życia publicznego.

Seks książę nadal będzie mieszkał w pałacu? "Andrzej nigdzie się nie wybiera. Król nie może go zmusić"

Ostatnimi czasy Andrzej zaczął wracać kuchennymi drzwiami do życia w świetle reflektorów, widziano go m.in. podczas wielkanocnych uroczystości w jednym samochodzie z Williamem i Kate. Grupa antymonarchistyczna po opublikowaniu sądowych dokumentów w USA złożyła na policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez księcia Andrzeja. A król Karol III chce wyrzucić go raz na zawsze z rezydencji Royal Lodge w Windsorze i uciąć mu finansowanie pobytu tam. Co na to Andrzej? Źródło bliskie 63-letniemu księciu powiedziało dla "Mirror": "Andrzej nigdzie się nie wybiera. Król nie może go zmusić. Ma żelazną umowę najmu, której ma absolutnie zamiar dotrzymywać". Wygląda na to, że szykuje się batalia prawna dwóch synów Elżbiety II!

Jeffrey Epstein powiesił się w areszcie, jego wspólniczka siedzi w więzieniu

Jeffrey Epstein został aresztowany pod zarzutem handlu nieletnimi w celach seksualnych w 2019 roku, powiesił się w areszcie oczekując na proces, co wywołało wiele spekulacji. Wcześniej już odsiadywał karę za wykorzystywanie seksualne nieletnich kobiet w 2008 roku, był wtedy uwięziony na 13 miesięcy. Parę lat temu za kraty trafiła jego wspólniczka i przyjaciółka Ghislaine Maxwell, skazana na 20 lat pozbawienia wolności.

