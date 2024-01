Brytyjski książę brał udział w orgii z nieletnimi! Szokujące dokumenty sądowe

Ofiara pedofila Jeffreya Epsteina zeznała, że brała udział w orgii z księciem Andrzejem i kilkoma nieletnimi. Skandal w rodzinie królewskiej

Syn królowej Elżbiety II i brat króla Karola III brał udział w orgii z nieletnimi! To możemy przeczytać w sądowych dokumentach odtajnionych właśnie w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy - sędzia rozpatrująca sprawę jednej z ofiar, słynnej już Virginii Giuffre, przychyliła się do wniosku senatorów, którzy argumentowali, że ujawnienie dokumentów procesowych, w tym nazwisk 177 osób powiązanych na różne sposoby z pedofilem Jeffreyem Epsteinem, leży w ważnym interesie społecznym. Dokumenty opublikowano. Przewijają się tam nazwiska Billa Clintona czy Donalda Trumpa, ale nie w kontekście ich winy, tylko bliskiej przyjaźni z Jeffreyem Epsteinem. Za to w przypadku księcia Andrzeja sytuacja wygląda inaczej.

"Wszystkie inne dziewczyny wyglądały na osoby poniżej osiemnastego roku życia"

Virginia Giuffre, której dotyczył proces, w zeznaniach wymienia księcia jako osobę, z którą kazano jej współżyć, gdy była nieletnia. To wiedzieliśmy już wcześniej. Teraz pojawiły się jednak nowe fakty. W 2015 roku Giuffre zeznała: "Trzeci raz uprawiałam seks z Andym podczas orgii na prywatnej wyspie Epsteina, na Wyspach Dziewiczych. Miałam około 18 lat. Epstein, Andy, mniej więcej osiem innym dziewcząt i ja uprawialiśmy razem seks. Wszystkie inne dziewczyny wyglądały na osoby poniżej osiemnastego roku życia i tak naprawdę nie mówiły po angielsku".

Sprawa Jeffreya Epsteina i księcia Andrzeja. Tak zaczął się wielki skandal

Epstein został aresztowany pod zarzutem handlu nieletnimi w celach seksualnych w 2019 roku, powiesił się w areszcie oczekując na proces, co wywołało wiele spekulacji. Wcześniej już odsiadywał karę za wykorzystywanie seksualne nieletnich kobiet w 2008 roku, był wtedy uwięziony na 13 miesięcy. Parę lat temu za kraty trafiła jego wspólniczka i przyjaciółka Ghislaine Maxwell, skazana na 20 lat pozbawienia wolności. Giuffre pozwała w sprawie cywilnej księcia Andrzeja, którego oskarżyła o to, że trzykrotnie zmusił ją do seksu, gdy była nieletnia. Książę zaprzeczał oskarżeniom, ale zapłacił kobiecie ogromne odszkodowanie, by uniknąć procesu, a królowa Elżbieta II pozbawiła go patronatów i tytułów wojskowych oraz funkcji pracującego członka rodziny królewskiej. Teraz brytyjskie media domagają się natychmiastowego postawienia księcia przed sądem i całkowitego wykluczenia go z życia publicznego. Ostatnimi czasy Andrzej zaczął wracać kuchennymi drzwiami do życia w świetle reflektorów, widziano go m.in. podczas wielkanocnych uroczystości w jednym samochodzie z Williamem i Kate. Grupa antymonarchistyczna po opublikowaniu sądowych dokumentów w USA złożyła na policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez księcia Andrzeja.

