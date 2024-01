"Bill Clinton straszył, zabraniał pisać o Epsteinie". Oskarżenia wobec byłego prezydenta

Virginia Giuffre twierdzi, że Bill Clinton straszył dziennikarzy Vanity Fair, bo nie chciał, by pisali o Jeffreyu Epsteinie. Nie ma jednak dowodów na prawdziwość swoich słów

Nowe oskarżenia wysuwane wobec Billa Clintona w związku ze sprawą pedofila Jeffreya Epsteina. Przypomnijmy - sędzia rozpatrująca sprawę jednej z jego ofiar, słynnej już Virginii Giuffre, przychyliła się do wniosku senatorów, którzy argumentowali, że ujawnienie dokumentów procesowych, w tym nazwisk 177 osób powiązanych na różne sposoby z Epsteinem, leży w ważnym interesie społecznym. Dokumenty opublikowano. Przewijają się tam nazwiska Billa Clintona czy Donalda Trumpa, ale nie w kontekście ich winy, tylko bliskiej przyjaźni z Jeffreyem Epsteinem. Jak bliskiej? Są tacy, którzy twierdzą, że relacje Clintona z bogatym amatorem nieletnich były jednak podejrzane. Brat Epsteina powiedział niedawno "New York Post", że w 2016 roku Jeffrey powiedział mu, iż gdyby ujawnił to, co wie o Clintonie i Trumpie w 2016 roku, trzeba by odwołać wybory prezydenckie w USA. Teraz ujawniono kolejne oskarżenia wobec męża Hillary Clinton. Znalazły się one we wspomnianych odtajnionych dokumentach związanych ze sprawą Epsteina. Jest w nich mowa o mejlach wysyłanych w 2011 roku przez Virginię Giuffre, w których omawiała wywiad mający na celu promocję jej planowanej książki. Stwierdziła w mejlu, że Bill Clinton "wszedł do redakcji Vanity Fair i groził pracownikom, by nie pisali artykułów o handlu ludźmi w celach seksualnych i o jego dobrym przyjacielu Jeffreyu Epsteinie".

Vanity Fair wszystkiemu zaprzecza, przedstawiciel Clintona podkreśla, że były prezydent nic nie wiedział o pedofilskich przestępstwach Epsteina

Oczywiście jest to słowo przeciwko słowu. Rzecznik ówczesnego redaktora Vanity Fair, Graydona Cartera, powiedział The Telegraph: „To kategorycznie nie miało miejsca”. Wcześniej rzecznik Billa Clintona opublikował oświadczenie, zgodnie z którym były prezydent "nic nie wiedział o okropnych przestępstwach" Espteina. Za to dziennikarka VF Vicky Ward w 2022 roku ujawniła groźby, które wystosował wobec niej niegdyś sam Epstein. Miał grozić jej, mówiąc: „Mam tu raporty o tobie, twoim mężu – mam wszystko, co przesłali mi ludzie, którzy chcą być pomocni”. Epstein został aresztowany pod zarzutem handlu nieletnimi w celach seksualnych w 2019 roku, powiesił się w areszcie oczekując na proces, co wywołało wiele spekulacji. Wcześniej już odsiadywał karę za wykorzystywanie seksualne nieletnich kobiet w 2008 roku, był wtedy uwięziony na 13 miesięcy. Parę lat temu za kraty trafiła jego wspólniczka i przyjaciółka Ghislaine Maxwell, skazana na 20 lat pozbawienia wolności.

Bill Clinton marched into Vanity Fair's office and THREATENED staff not to write about Jeffrey Epstein, Virginia Roberts Giuffre claims in latest bombshell court documents https://t.co/yv4DKYWSOy pic.twitter.com/yqgOvCnVY0— Daily Mail Online (@MailOnline) January 5, 2024

