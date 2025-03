Mąż księżnej Kate wydał szokujące rozkazy! "Masz zniknąć"

Szokujące opowieści masażystki. Jej usługi zamówił książę Andrzej. Pojawił się na zabiegu całkowicie rozebrany. Mocna reakcja księcia Williama

Nowe skandale w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Ich bohaterem jest ponownie książę Andrzej, bohater słynnej afery z Jeffreyem Epsteinem i nieletnią "seksualną niewolnicą" w rolach głównych. Syn Elżbiety II przestał co prawda pełnić funkcje pracującego członka rodziny królewskiej, ale nadal ku wściekłości króla Karola III mieszka w rezydencji Royal Lodge i jest regularnie widywany w limuzynach czy podczas jazdy konnej. Teraz pojawiły się nowe doniesienia. Pewna masażystka twierdzi, że w 2000 roku Andrzej był jej klientem, a poleciła jej go Ghislaine Maxwell, niedawno skazana jako wspólniczka Jeffreya Epsteina. Mająca wówczas 35 lat Monique Giannelloni twierdzi, ze szła do księcia przekonana, iż chodzi wyłącznie o medyczne zabiegi. Ale gdy Andrzej wszedł do pokoju ze stołem do masażu, nagle rozebrał się i zdjął ręcznik, pokazując się kobiecie całkiem nago. „Nie zrobił nic złego ani nie zasugerował niczego niewłaściwego, ale czułam się bardzo nieswojo i byłam trochę zaszokowana, że tak się zachował” — pisze Giannelloni. Jak dodaje, „oczekiwała czegoś więcej” od członka rodziny królewskiej. Na te doniesienia ostro zareagował książę William. Podobno kazał wujowi zapaść się pod ziemię. „To kolejny narodowy i królewski wstyd dla wszystkich” — powiedziała Fox News ekspertka ds. rodziny królewskiej Hilary Fordwich. „Książę William bardzo chce, żeby jego wuj Andrzej zniknął z widoku publicznego”.

Afera Jeffreya Epsteina i książę Andrzej. O co chodziło?

Na początku 2024 roku sędzia rozpatrująca sprawę jednej z ofiar amerykańskiego pedofila i stręczyciela nieletnich Jeffreya Epsteina, Virginii Giuffre, ujawniła dokumenty z wytoczonego przez nią procesu. Odtajniono m.in. nazwiska 177 osób powiązanych na różne sposoby z Epsteinem. Przewija się tam również nazwisko księcia Andrzeja, syna Elżbiety II i brata króla Karola III. Giuffre w zeznaniach wymienia księcia Andrzeja jako osobę, z którą kazano jej współżyć, gdy była nieletnią "seksualną niewolnicą". Parę lat temu pozwała go w sprawie cywilnej. Książę zaprzeczał oskarżeniom, ale zapłacił kobiecie ogromne odszkodowanie, by uniknąć procesu, a królowa Elżbieta II pozbawiła go patronatów i tytułów wojskowych oraz funkcji pracującego członka rodziny królewskiej. Jeffrey Epstein został aresztowany pod zarzutem handlu nieletnimi w celach seksualnych w 2019 roku, powiesił się w areszcie oczekując na proces, co wywołało wiele spekulacji. Wcześniej już odsiadywał karę za wykorzystywanie seksualne nieletnich kobiet w 2008 roku, był wtedy uwięziony na 13 miesięcy. Książę Andrzej zapewniał publicznie w wywiadzie, że gdy Epstein wyszedł na wolność, o kontaktach z nim nie było już mowy, ale ujawniony teraz mejl zdecydowanie temu przeczy. Za kraami siedzi dziś także wspólniczka i przyjaciółka Jeffreya Epsteina, Ghislaine Maxwell, skazana na 20 lat pozbawienia wolności.

