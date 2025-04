Oskarżała księcia o wykorzystywanie i wjechał w nią autobus! Zostało jej parę dni życia?!

Kobieta, która oskarżała księcia Andrzeja o zmuszanie do seksu, miała poważny wypadek. Virginia Giuffre twierdzi, że zostały jej cztery dni życia

"Zachorowałam na niewydolność nerek, dali mi cztery dni życia, przenosząc mnie do szpitala specjalistycznego na urologii. Jestem gotowa odejść, ale nie do momentu, aż zobaczę moje dzieci po raz ostatni" - tak powiedziała w filmie opublikowanym przez siebie w mediach społecznościowych Virginia Giuffre. 41-letnia dziś kobieta od od lat opowiadała o tym, jak amerykański pedofil Jeffrey Epstein zmuszał ją do seksu ze znanymi mężczyznami jako nieletnią. Wśród nich według jej opowieści był książę Andrzej. Ostatecznie zawarła z nim ugodę, syn królowej Elżbiety II i brat króla Karola III nigdy nie przyznał się do winy, ale jego tłumaczenia były bardzo naciągane, a królowa pozbawiła go funkcji pracującego członka rodziny królewskiej. Co się stało z Virginią Giuffre, mieszkającą od pewnego czasu w Australii? Kobieta opowiada, że w jej samochód wjechał rozpędzony szkolny autobus poruszający się z prędkością ponad stu kilometrów na godzinę. Dokładne miejsce i okoliczności wypadku nie są znane. Na filmie Giuffre jest cała posiniaczona. Nie wiadomo, czy opowieść kobiety jest prawdziwa, ale na pewno jest niepokojąca w obliczu tego, jak bardzo niewygodna może być dla wielu sławnych i wpływowych osób.

Afera Jeffreya Epsteina i książę Andrzej. O co chodziło?

Na początku 2024 roku sędzia rozpatrująca sprawę jednej z ofiar amerykańskiego pedofila i stręczyciela nieletnich Jeffreya Epsteina, Virginii Giuffre, ujawniła dokumenty z wytoczonego przez nią procesu. Odtajniono m.in. nazwiska 177 osób powiązanych na różne sposoby z Epsteinem. Przewija się tam również nazwisko księcia Andrzeja, syna Elżbiety II i brata króla Karola III. Giuffre w zeznaniach wymienia księcia Andrzeja jako osobę, z którą kazano jej współżyć, gdy była nieletnią "seksualną niewolnicą". Parę lat temu pozwała go w sprawie cywilnej. Książę zaprzeczał oskarżeniom, ale zapłacił kobiecie ogromne odszkodowanie, by uniknąć procesu, a królowa Elżbieta II pozbawiła go patronatów i tytułów wojskowych oraz funkcji pracującego członka rodziny królewskiej. Jeffrey Epstein został aresztowany pod zarzutem handlu nieletnimi w celach seksualnych w 2019 roku, powiesił się w areszcie oczekując na proces, co wywołało wiele spekulacji. Wcześniej już odsiadywał karę za wykorzystywanie seksualne nieletnich kobiet w 2008 roku, był wtedy uwięziony na 13 miesięcy. Książę Andrzej zapewniał publicznie w wywiadzie, że gdy Epstein wyszedł na wolność, o kontaktach z nim nie było już mowy, ale ujawniony teraz mejl zdecydowanie temu przeczy. Za kratami siedzi dziś także wspólniczka i przyjaciółka Jeffreya Epsteina, Ghislaine Maxwell, skazana na 20 lat pozbawienia wolności.

Sonda Czy w sprawę Epsteina i Maxwell zamieszanych jest więcej sławnych ludzi? Tak, to pewnie wierzchołek góry lodowej Nie, to zapewne rozdmuchana sprawa

Jeffrey Epstein victim Virginia Giuffre says she has only FOUR DAYS to live after being hit by a busGiuffre has accused Prince Andrew of repeatedly r*ping her, via Epstein, as a teen.She’s suffering from kidney failure following the wreck.Release The Epstein Files. pic.twitter.com/ial1pyXDug— Sumit (@SumitHansd) March 31, 2025

Ekstremalnie trudny quiz z wiedzy ogólnej. Większość nie zdobywa nawet połowy punktów Pytanie 1 z 10 Dokończ przysłowie: "człowiek strzela, Pan Bóg... Strzeże Kule nosi Chroni Następne pytanie