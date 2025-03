Lista kontaktów Epsteina ujawniona! Mick Jagger, Michael Jackson...

Co po śmierci papieża? "Próbują go budzić, potem niszczą sygnet". Chowają go w trzech trumnach

Ujawniono tajemniczą listę kontaktów Jeffreya Epsteina. Prezydenci USA, sławni aktorzy i modelki

Donald Trump obiecywał, że kiedy dojdzie do władzy, odtajni wszelkie dokumenty związane ze sławną sprawą Jeffreya Epsteina. I w zeszły czwartek Departament Sprawiedliwości opublikował część dokumentów, jednak nie są to aż tak wielkie sensacje, jak można było się spodziewać, a część nazwisk ocenzurowano - chodzi o 254 nazwiska "masażystek", uznanych za ofiary. Medialne emocje rozbudziła lista kontaktów amerykańskiego pedofila. Są na niej rzeczywiście nazwiska z pierwszych stron gazet. O czym rozmawiali, po co się kontaktowali? A może Epstein tylko zdobywał ich numery, ale niekoniecznie z każdą z tych osób miał styczność? Tego nie wiadomo, bo lista kontaktów nieżyjącego amerykańskiego przestępcy seksualnego opublikowana przez Departament Sprawiedliwości USA to nie to samo, co lista klientów. W swoim notesie z jakichś powodów Jeffrey Epstein przechowywał namiary na takie osoby, jak Mick Jagger, Michael Jackson, Alec Baldwin, Andrew Cuomo, Naomi Campbell, Donald Trump i jego była żona Ivana Trump, Courtney Love, Kevin Spacey, do tego oczywiście książę Andrzej. Jest też lista osób uwzględnionych w dziennikach lotów prywatnego samolotu biznesmena i są na niej m.in nazwiska Billa Clintona, Donalda Trumpa, Kevina Spaceya, Naomi Campbell, księcia Andrzeja. Prokurator generalna Pam Bondi chce kontynuować publikowanie dokumentów.

Afera Jeffreya Epsteina i książę Andrzej. O co chodziło?

Już na początku 2024 roku sędzia rozpatrująca sprawę jednej z ofiar amerykańskiego pedofila i stręczyciela nieletnich Jeffreya Epsteina, Virginii Giuffre, ujawniła dokumenty z wytoczonego przez nią procesu. Zdecydowano wówczas o odtajnieniu m.in. nazwisk 177 osób powiązanych na różne sposoby z Epsteinem. Przewija się tam również nazwisko księcia Andrzeja, syna Elżbiety II i brata króla Karola III. Giuffre w zeznaniach wymienia księcia Andrzeja jako osobę, z którą kazano jej współżyć, gdy była nieletnią "seksualną niewolnicą". Parę lat temu pozwała go w sprawie cywilnej. Książę zaprzeczał oskarżeniom, ale zapłacił kobiecie ogromne odszkodowanie, by uniknąć procesu, a królowa Elżbieta II pozbawiła go patronatów i tytułów wojskowych oraz funkcji pracującego członka rodziny królewskiej. Jeffrey Epstein został aresztowany pod zarzutem handlu nieletnimi w celach seksualnych w 2019 roku, powiesił się w areszcie oczekując na proces, co wywołało wiele spekulacji. Wcześniej już odsiadywał karę za wykorzystywanie seksualne nieletnich kobiet w 2008 roku, był wtedy uwięziony na 13 miesięcy. Za kratami siedzi dziś także wspólniczka i przyjaciółka Jeffreya Epsteina, Ghislaine Maxwell, skazana na 20 lat pozbawienia wolności.

New Jeffrey Epstein contact list includes Alec Baldwin, Michael Jackson, Mick Jagger and RFK Jr.’s mom https://t.co/1JldrvL0Ul pic.twitter.com/roHYOEKB70— New York Post (@nypost) February 27, 2025

