Gdzie i kiedy oglądać debatę prezydencką "Super Expressu"?

Debata prezydencka "Super Expressu" odbędzie się w poniedziałek 28 kwietnia 2025 o godzinie 18:00 w specjalnie przygotowanym studiu, którego centralnym punktem, sercem wydarzenia będzie: miejsce starcia, w którym kandydaci będą mogli stanąć twarzą w twarz i spojrzeć sobie prosto w oczy.

Całe wydarzenie będzie też relacjonowane w sieci. Transmisja debaty prezydenckiej na żywo do śledzenia w portalu se.pl, na kanale „Super Expressu” na You Tubie i w telewizji internetowej Super Express TV.

Po debacie czas na analizy i komentarze

A już we wtorek (29 kwietnia) gorące polityczne komentarze i analizy po debacie „Super Expressu” na You Tubie w programach: „Poranny Ring 7:50”, „Express Biedrzyckiej” „Wieczorny Express” oraz "Rozjazd". Premierę będzie miało również specjalne wydanie programu „Komentery” Adama Federa!

Wyjątkowa debata prezydencka "Super Expressu"

Czas na bardzo mocne starcia kandydatów w wyborach prezydenckich. Zapraszamy do oglądania debaty prezydenckiej "Super Expressu", jakiej jeszcze nie było. To nie będzie klasyczne przepytywanie kandydatów, ale zupełnie nowa i niespotykana jak do tej pory formuła spotkania przedwyborczego. Dlaczego? Reguły są jasne i proste, to kandydaci mają ze sobą dyskutować, spierać się, walczyć na argumenty tak, by przekonać do siebie wyborców, wszak czasu do wyborów coraz mniej!

Debata "Super Expressu" będzie składała się z dwóch rund. W pierwszej kandydaci przepytują siebie nawzajem, będą mieli czas na riposty i polemiki. Druga – to krótkie, ale mocne, 90-sekundowe oświadczenia – czas na oświadczenia i podsumowania. To pierwsza taka debata, w której to nie przygotowani prowadzący zadają pytania, ale to kandydaci muszą sobie poradzić z ciosami politycznych przeciwników. Tu nie będzie łatwo i przyjemnie, będzie ostro i nieprzewidywalnie!

Obecność w debacie potwierdzili:

Adrian Zandberg - poseł, kandydat partii Razem, Artur Bartoszewicz - ekonomista, Grzegorz Braun - europoseł Konfederacji Korony Polskiej, wykluczony z Konfederacji, Joanna Senyszyn - b. posłanka SLD, Krzysztof Stanowski - dziennikarz Karol Nawrocki - prezes IPN, popierany przez PiS, Maciej Maciak - związany z Włocławkiem lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju, Magdalena Biejat - wicemarszkałkini Senatu, Lewica, Marek Jakubiak - lider Federacji dla Rzeczypospolitej, poseł koła Wolni Republikanie, Marek Woch - kandydat Bezpartyjnych Samorządowców Rafał Trzaskowski - prezydent Warszawy, kandydat KO, Sławomir Mentzen - lider partii Nowa Nadzieja, kandydat Konfederacji, Szymon Hołownia - marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi.

i Autor: SE