Długie, stabilne związki w polskim show-biznesie to dziś prawdziwa rzadkość. Tym bardziej historia Bartosza Obuchowicza i jego żony budzi zainteresowanie oraz wielki podziw. Aktor, znany z wielu ról filmowych i serialowych, od ponad dwóch dekad idzie przez życie u boku tej samej kobiety. W rozmowie z "Super Expressem" zdradza, jaki jest sekret ich relacji i dlaczego nie zamierza podporządkowywać życia prywatnego branżowym schematom.

Szokujące słowa Bartosza Obuchowicza. "Może przez żonę gram mniej"

Bartosz Obuchowicz przyznaje, że czasami słyszy komentarze, które mają sugerować, że jego spokojne życie rodzinne nie sprzyja karierze. Jak dodaje, podchodzi do takich opinii z dystansem i humorem.

Tak, niektórzy nawet czasami mówią, że może to jest mój problem i dlatego mniej gram. Oczywiście - śmieję się, mam nadzieję, że tak nie jest, bo nie mam zamiaru się rozwodzić. Jak zawsze rozmawiamy z moją żoną czy odpowiadamy na takie pytania, no to pierwsze co się nasuwa, to z naszej strony jest krótka odpowiedź - chyba miłość po prostu - mówi nam Obuchowicz.

Zapytany o to, co sprawia, że ich związek przetrwał tyle lat, nie szuka skomplikowanych recept. Aktor nie kryje, że do dziś jest zafascynowany swoją żoną. Oprócz miłości ogromną rolę odgrywa rozmowa. Obuchowicz podkreśla, że w ich domu nie ma zamiatania problemów pod dywan. Aktor przyznaje, że wspólne przechodzenie przez trudne momenty jeszcze bardziej ich zbliżyło.

Jak się kochamy, to jesteśmy w stanie przetrwać wszystko i jakoś ta miłość od nas nie odchodzi. Cały czas w nas jest, ja jestem zafascynowany moją żoną, cały czas ją uwielbiam, jest dla mnie najpiękniejsza i to chyba to jest takim złotym środkiem - ta miłość, a oprócz tego to na pewno rozmowa. Rozmowa - nie można milczeć, staramy się, żeby tych cichych dni było jak najmniej, a jeżeli są to tylko po to, żeby uspokoić emocje, ale potem jednak zawsze rozmawiamy - mówi "Super Expressowi" Bartosz Obuchowicz.

