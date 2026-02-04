Campbell, Leto, Jay Z czy Spacey w dokumentach Epsteina. Sieć kontaktów szokuje. Kolejne nazwiska ujrzały światło dzienne!

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-02-04 7:55

Lista kontaktów Jeffreya Epsteina ponownie rozpaliła emocje. W ujawnionych przez amerykański Departament Sprawiedliwości dokumentach pojawiają się nazwiska znanych polityków, gwiazd show-biznesu i wpływowych biznesmenów. Nowe doniesienia są szokujące.

Departament Sprawiedliwości USA udostępnił opinii publicznej obszerny pakiet akt związanych z Jeffreyem Epsteinem. Dokumenty liczą blisko 200 stron i obejmują m.in. notatniki kontaktowe, rejestry lotów prywatnego samolotu oraz materiały dowodowe zgromadzone podczas śledztwa. Ujawnienie akt miało przynieść większą przejrzystość w jednej z najbardziej kontrowersyjnych spraw ostatnich lat.

Zobacz też: Epstein "miał ją na oku"! Nazwisko Sandry Kubickiej pojawiło się w jego aktach

Politycy i gwiazdy w dokumentach Epsteina. Sieć kontaktów szokuje. Kolejne nazwiska ujrzały światło dzienne!

W opublikowanych materiałach znalazły się nazwiska wielu znanych postaci ze świata polityki, kultury i biznesu. Wśród wymienionych osób są m.in. Mick Jagger, Michael Jackson, aktor Alec Baldwin, była pierwsza dama rodu Kennedych Ethel Kennedy, były gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo, supermodelka Naomi Campbell czy wokalistka Courtney Love. Dokumenty wspominają również o takich nazwiskach jak Ralph Fiennes, Dustin Hoffman, John Kerry, Alan Dershowitz, Ivana i Ivanka Trump, Liz Hurley, Jared Leto, Jay Z czy Kevin Spacey.

Urzędnicy podkreślają jednak, że lista nie jest dowodem na przestępstwa ani tzw. "listą klientów". Ma ona odzwierciedlać jedynie szeroką sieć kontaktów, jaką Epstein utrzymywał przez lata.  

Część dokumentów dotyczy również lotów prywatnym samolotem Epsteina, znanym jako "Lolita Express". Nie wszystkie materiały trafiły jednak do opinii publicznej - część z nich pozostaje jeszcze utajniona ze względu na ochronę ofiar. To właśnie zakres ujawnionych informacji wywołał falę krytyki. Niektórzy politycy otwarcie mówią o rozczarowaniu i domagają się pełnego ujawnienia akt.

Zobacz też: TYLKO U NAS! Kolejne polskie nazwiska w aktach Epsteina: syn Przetakiewicz, żona Adamczyka i supermodelki

Zobacz naszą galerię: Politycy i gwiazdy w dokumentach Epsteina. Sieć kontaktów szokuje. Kolejne nazwiska ujrzały światło dzienne!

Opublikowano kolejną partię zdjęć z akt Epsteina wśród nich Bill Clinton i Michael Jackson
24 zdjęcia
Sonda
Masz obawy co do obecnej polityki USA?
Afera Epsteina pokazuje degenerację elit Zachodu. Bonikowska MOCNO
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JEFFREY EPSTEIN
KEVIN SPACEY
JARED LETO
MICHAEL JACKSON
USA