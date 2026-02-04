Campbell, Leto, Jay Z czy Spacey w dokumentach Epsteina. Sieć kontaktów szokuje. Kolejne nazwiska ujrzały światło dzienne!

Departament Sprawiedliwości USA udostępnił opinii publicznej obszerny pakiet akt związanych z Jeffreyem Epsteinem. Dokumenty liczą blisko 200 stron i obejmują m.in. notatniki kontaktowe, rejestry lotów prywatnego samolotu oraz materiały dowodowe zgromadzone podczas śledztwa. Ujawnienie akt miało przynieść większą przejrzystość w jednej z najbardziej kontrowersyjnych spraw ostatnich lat.

W opublikowanych materiałach znalazły się nazwiska wielu znanych postaci ze świata polityki, kultury i biznesu. Wśród wymienionych osób są m.in. Mick Jagger, Michael Jackson, aktor Alec Baldwin, była pierwsza dama rodu Kennedych Ethel Kennedy, były gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo, supermodelka Naomi Campbell czy wokalistka Courtney Love. Dokumenty wspominają również o takich nazwiskach jak Ralph Fiennes, Dustin Hoffman, John Kerry, Alan Dershowitz, Ivana i Ivanka Trump, Liz Hurley, Jared Leto, Jay Z czy Kevin Spacey.

Urzędnicy podkreślają jednak, że lista nie jest dowodem na przestępstwa ani tzw. "listą klientów". Ma ona odzwierciedlać jedynie szeroką sieć kontaktów, jaką Epstein utrzymywał przez lata.

Część dokumentów dotyczy również lotów prywatnym samolotem Epsteina, znanym jako "Lolita Express". Nie wszystkie materiały trafiły jednak do opinii publicznej - część z nich pozostaje jeszcze utajniona ze względu na ochronę ofiar. To właśnie zakres ujawnionych informacji wywołał falę krytyki. Niektórzy politycy otwarcie mówią o rozczarowaniu i domagają się pełnego ujawnienia akt.

