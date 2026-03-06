Oto zwycięzcy Pyszne.pl Awards 2025. Jaga Pizza z Białegostoku Restauracją Roku

Jak co roku o laureatach plebiscytu Pyszne.pl – serwisu, który umożliwia wygodne zamawianie ulubionych dań, zakupów spożywczych i wielu innych produktów z dostawą – zadecydowali użytkownicy. Przez dwa tygodnie oddawali głosy na swoich faworytów, wspierając ulubione restauracje zarówno lokalnie, jak i w skali całego kraju.

Wyniki odzwierciedlają najważniejsze trendy na polskiej scenie gastronomicznej. Nagrody trafiają do najlepszych lokali w 16 województwach, 6 największych miastach oraz w kategoriach ogólnokrajowych. Wyróżniane są min. restauracje serwujące najchętniej wybierane w Polsce kuchnie: polską, włoską, azjatycką, amerykańską, bliskowschodnią i wegetariańską.

W tym roku po raz pierwszy przyznana została nagroda w kategorii Śniadanie Mistrzów, odzwierciedlająca rosnący trend na poranne zamówienia z ulubionych lokali. Statuetka trafiła do AIOLI inspired by Katowice. Oprócz restauracji wyróżniono także Najlepszy Sklep, który ratuje użytkowników, gdy zabraknie im potrzebnych składników, ułatwia codzienne zakupy oraz zapewnia ulubione produkty. W tej edycji tytuł zdobył Carrefour.

Triumf roku

W kategorii Restauracja Roku triumfowała Jaga Pizza z Białegostoku, która nie tylko sięgnęła po nagrodę ogólnopolską, lecz także po raz czwarty zwyciężyła w swoim województwie. Tym samym restauracja zgarnęła dwie statuetki i jako jedyna w tegorocznej edycji może pochwalić się podwójnym triumfem. Choć nazwa zobowiązuje, lokal zdobył sympatię użytkowników nie tylko za sprawą pizzy – dużą popularnością cieszą się także m.in. pad thai, hamburgery i pasty.

– Wydaje mi się, że gości najbardziej przyciąga szeroki wybór w menu, sprawny czas realizacji zamówień oraz dobry stosunek ceny do jakości. Jeśli chodzi o nasz sukces, to duże znaczenie ma też to, co robimy w social mediach, oraz fakt, że goście chętnie odwiedzają nas również na miejscu. Dzięki temu, gdy później wybierają restaurację na dowóz, często decydują się właśnie na nas. Myślę, że duży wpływ ma też utożsamianie się z restauracją – mamy naprawdę sporą grupę stałych gości – komentuje Kamil Oniszczuk z Jaga Pizza.

Po najpyszniejszą włoską kuchnię – według użytkowników Pyszne.pl – warto wybrać się do Szczecina. To właśnie tam, w Boskie Ciao pizza-birra-vino, znajduje się zwycięzca ogólnopolskiej kategorii Włoska Uczta. Miłośnicy pizzy mają tu też inny sprawdzony adres – ubiegłoroczna Restauracja Roku, Pizza King, w tym roku zwyciężyła w swoim województwie. A jeśli Szczecin nie jest po drodze, włoskich smaków na najwyższym poziomie można szukać także w innych pizzeriach nagrodzonych lokalnie: w Grande Pizza & Pasta w Toruniu, Kropli Oliwy w Lesznie, Pizzerii Gondola w Rzeszowie oraz Sztos Pizza w Mogilanach.

Polska na fali azjatyckich smaków

Azjatycka fala wciąż przybiera na sile w polskich zamówieniach. Według Raportu Trendów Pyszne.pl już prawie co trzeci Polak uważa, że to Japonia i Korea wyznaczają kulinarne trendy, a aż 59% chciałoby odwiedzić te kraje. Wyniki plebiscytu tylko to potwierdzają – gdy podróżnicze inspiracje trafiają na talerz, chętnie sięgamy po smaki Japonii, Korei czy Tajlandii. W tym roku wyróżniono aż osiem restauracji z azjatyckim menu, w tym Chickiyo z Katowic, Tajkę z Gorzowa Wielkopolskiego i Azjabowl z Olsztyna, a także sushi-mistrzów: Kwiat PEONII & Fusion SUSHI z Poznania, Sushi w dłoń z Łodzi, Suszarnię Wrocław Czarnieckiego oraz Koku Sushi – zdobywcę tytułu Sieć Roku. Statuetka w ogólnopolskiej kategorii Azjatyckie Smaki trafiła do Woosabi Włodkowica z Wrocławia.

– Sekretem naszego sukcesu jest konsekwencja i ambicja, by w swojej kategorii wyznaczać standard. Nie idziemy na kompromisy w kwestii jakości i dbamy o każdy detal — od produktu po obsługę i tempo realizacji zamówień. To właśnie ta powtarzalność i wysoki standard budują zaufanie gości. Wygrana w Pyszne.pl Awards to dla nas ogromne wyróżnienie i potwierdzenie, że obrany kierunek rozwoju jest właściwy. To nagroda przede wszystkim dla naszego zespołu i dowód zaufania ze strony gości, za które jesteśmy bardzo wdzięczni – cieszy się Kamil Ośka z Woosabi Włodkowica.

Najlepszy kebab w Polsce?

Entuzjastów kebaba w Polsce zdecydowanie nie brakuje – a dyskusje o tym, gdzie serwują najlepszą wersję tego street foodu, od lat rozgrzewają social media. Wyniki Pyszne.pl Awards 2025 pokazują, że poprzeczka w tej kategorii wciąż rośnie. Najpyszniejszym Kebabem ogłoszono Kebab Mangal DÖNER x Lukas Podolski z Zabrza – koncept piłkarza, który zaledwie w ubiegłym roku zadebiutował na polskim rynku, a już zdążył podbić podniebienia fanów tej potrawy. Wśród regionalnych zwycięzców znalazły się także Kebab Grand Jabłonna w woj. mazowieckim oraz Trójkąt Gemüse Kebab z Gdyni.

Pyszne.pl Awards 2025: kto utrzymał formę, kto zaskoczył

Tegoroczna edycja plebiscytu Pyszne.pl potwierdziła, że najlepsi nie zwalniają tempa. Wśród nominowanych pojawiają się zarówno nowe restauracje, które w krótkim czasie zdobyły uznanie użytkowników, jak i miejsca, które od lat utrzymują się w ścisłej czołówce. Do tej drugiej grupy należy Turlaj Klopsa Karmelicka z Krakowa, które w kategorii Roślinne Smaki kolejny rok z rzędu nie oddaje prowadzenia.

W zestawieniu nie zabrakło też zupełnych debiutantów. W kategorii Nowe Smaki zwyciężyła Taverna Akropolis Rynek z Wrocławia z kuchnią grecką w roli głównej. Co ciekawe, to niejedyny śródziemnomorski trop w tegorocznych wynikach – w Warszawie triumfował także lokal Pita Bros, specjalizujący się w daniach inspirowanych Grecją.

– Myślę, że nasz sukces wynika przede wszystkim z bardzo wysokiej jakości produktów, które sami sprowadzamy z Grecji. Polacy nie są już narodem, który da się przekonać czymś „podobnym” – dziś autentyczność ma ogromne znaczenie. U nas to właśnie jakość i oryginalne składniki są najważniejsze. Około 80% produktów importujemy bezpośrednio z Grecji, żeby goście mieli doświadczenie jak w prawdziwym greckim street foodzie. Moim ulubionym daniem z karty jest pita gyros i widzę, że wielu gości w Polsce bardzo ją docenia. Grecki street food jako kategoria wciąż nie jest mocno obecny w Warszawie, dlatego myślę, że to właśnie ta autentyczność i charakter kuchni przyciągają ludzi – powiedział Georgios Vafidis, właściciel restauracji Pita Bros.

Statuetka dla Bohatera Roku powędrowała do Łaźni ze Świdnicy – restauracji, która oprócz wyjątkowo pysznej polskiej kuchni, dba o lokalne schroniska oraz organizuje ciuchobrania, dzięki którym ubrania dostają nowe życie i trafiają do potrzebujących.

Pełna lista zwycięzców Pyszne.pl Awards 2025:

Amerykański Sen: Pastwisko, Poznań

Azjatyckie Smaki: Woosabi Włodkowica, Wrocław

Bohater Roku: Łaźnia, Świdnica

Kuchnia Polska: Bar Mleczny KukuRyku, Katowice

Lokalna Sieć Roku: Cochise, Łódź

Najlepsza Restauracja w Gdańsku: Chochla Wrzeszcz, Gdańsk

Najlepsza Restauracja w Krakowie: Moaburger, Kraków

Najlepsza Restauracja w Łodzi: Sushi w dłoń, Łódź

Najlepsza Restauracja w Poznaniu: Kwiat PEONII & Fusion SUSHI, Poznań

Najlepsza Restauracja w Warszawie: Pita Bros, Warszawa

Najlepsza Restauracja we Wrocławiu: Suszarnia Wrocław Czarnieckiego, Wrocław

Najlepsza Restauracja w woj. dolnośląskim: Burger Stacja, Świdnica

Najlepsza Restauracja w woj. kujawsko-pomorskim: Grande Pizza & Pasta, Toruń

Najlepsza Restauracja w woj. łódzkim: Pawilon, Aleksandrów Łódzki

Najlepsza Restauracja w woj. lubelskim: Red Rock City, Lublin

Najlepsza Restauracja w woj. lubuskim: Tajka - restauracja Tajska, Gorzów Wielkopolski

Najlepsza Restauracja w woj. małopolskim: Sztos Pizza, Mogilany

Najlepsza Restauracja w woj. mazowieckim: Kebab Grand Jabłonna, Jabłonna

Najlepsza Restauracja w woj. opolskim: Pan Buła, Nysa

Najlepsza Restauracja w woj. podkarpackim: Pizzeria Gondola, Rzeszów

Najlepsza Restauracja w woj. podlaskim: Jaga Pizza, Białystok

Najlepsza Restauracja w woj. pomorskim: Trójkąt Gemüse Kebab, Gdynia

Najlepsza Restauracja w woj. śląskim: Chickiyo, Katowice

Najlepsza Restauracja w woj. świętokrzyskim: Bajgle&Coffee, Kielce

Najlepsza Restauracja w woj. warmińsko-mazurskim: Azjabowl, Olsztyn

Najlepsza Restauracja w woj. wielkopolskim: Kropla Oliwy, Leszno

Najlepsza Restauracja w woj. zachodniopomorskim: Pizza King, Szczecin

Najlepszy Sklep: Carrefour

Najpyszniejszy Kebab: Kebab Mangal DÖNER x Lukas Podolski, Zabrze

Nowe Smaki: Taverna Akropolis Rynek, Wrocław

Restauracja Roku: Jaga Pizza, Białystok

Roślinne Inspiracje: Turlaj Klopsa Karmelicka, Kraków

Sieć Roku: KOKU Sushi

Śniadanie Mistrzów: AIOLI inspired by Katowice, Katowice

Włoska Uczta: Boskie Ciao pizza-birra-vino, Szczecin

i Autor: Pyszne.pl/ Materiały prasowe