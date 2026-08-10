Nowe rezerwaty w Śląskiem

Dwa nowe rezerwaty przyrody powstały w województwie śląskim. Bogdaniec i Psi Nos znajdują się na terenie powiatu częstochowskiego i chronią jedne z cenniejszych fragmentów jurajskiej przyrody. Łącznie zajmują powierzchnię niemal 220 hektarów.

Nowe formy ochrony obejmują przede wszystkim naturalne i zbliżone do naturalnych kompleksy leśne, wapienne wzgórza oraz charakterystyczne dla Jury wychodnie i ostańce skalne. Są także siedliskiem wielu rzadkich gatunków roślin.

– Utworzenie kolejnych rezerwatów przyrody to ważny krok w ochronie najcenniejszych przyrodniczo fragmentów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zarówno Bogdaniec, jak i Psi Nos wyróżniają się wysoką wartością przyrodniczą, bogactwem siedlisk oraz wyjątkowymi walorami krajobrazowymi – podkreśla Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

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Bogdaniec. Las, skały i rzadkie rośliny

Rezerwat przyrody Bogdaniec obejmuje 126,13 hektara w gminie Janów, na terenie Nadleśnictwa Złoty Potok. Ochroną objęto między innymi wzgórza Bogdaniec i Koziarską Górę, gdzie znajdują się liczne wapienne ostańce, wychodnie skalne oraz schroniska skalne.

To przede wszystkim obszar cennych lasów. Występują tu żyzne buczyny oraz ciepłolubne buczyny storczykowe. Na wapiennych skałach rozwija się natomiast charakterystyczna roślinność naskalna.

Wśród występujących tu gatunków są m.in. buławnik wielkokwiatowy, żywiec dziewięciolistny, żywiec cebulkowy i przytulia wonna. Teren rezerwatu jest również częścią obszaru Natura 2000 Ostoja Złotopotocka.

Dodatkowo wokół Bogdańca wyznaczono otulinę o powierzchni ponad 159 hektarów. Ma ona ograniczać negatywny wpływ czynników zewnętrznych na chroniony obszar.

Psi Nos. Jurajskie wzgórza pod ochroną

Drugi z nowych rezerwatów – Psi Nos – ma powierzchnię 93,07 hektara. Znajduje się na terenach leśnych Nadleśnictwa Złoty Potok, w gminach Mstów i Olsztyn.

Chroniony jest tu wielogatunkowy las o cechach naturalnych, w którym występują m.in. grądy, buczyny i kwaśne dąbrowy. Krajobraz uzupełniają wapienne ostańce porośnięte charakterystyczną roślinnością.

W rezerwacie można znaleźć wiele rzadkich i cennych gatunków roślin. Wśród nich są lilia złotogłów, miodownik melisowaty, gnieźnik leśny, wawrzynek wilczełyko oraz kłokoczka południowa.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu są wzgórza Psi Nos, Dębowa Góra i Wzgórza Srockie, gdzie znajdują się liczne wapienne wychodnie skalne. Także w przypadku tego rezerwatu wyznaczono otulinę. Ma ona 185,80 hektara i obejmuje sąsiadujące tereny leśne oraz nieleśne.

70 rezerwatów przyrody w województwie śląskim

Utworzenie Bogdańca i Psiego Nosa zwiększyło liczbę rezerwatów przyrody w województwie śląskim do 70.

Pomysły utworzenia obu rezerwatów znalazły się wcześniej w bazie propozycji nowych obszarów chronionych przygotowanej przez Klub Przyrodników w ramach ogólnopolskiej inicjatywy „Rezerwaty przyrody – czas na come back”.

– Ochrona rezerwatowa daje tym lasom perspektywę niezmiennego trwania przez kolejne dekady. Cenne jurajskie buczyny tak charakterystyczne dla tego rejonu będą mogły rozwijać się zgodnie z naturalnymi procesami, zachowując ciągłość siedlisk oraz warunki życia związanych z nimi rzadkich gatunków – wskazuje Przemysław Skrzypiec, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Regionalny Konserwator Przyrody.

To jednak nie koniec. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach pracuje już nad utworzeniem kolejnych rezerwatów. Następne na liście są Głębokie Doły oraz Zastudnie.