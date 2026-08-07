Wkurzony rolnik naprawdę to zrobił! Wsiadł w ciągnik i zaorał asfalt

Rolnik wjechał ciągnikiem na nowy asfalt

Do zdumiewającej sytuacji doszło na ulicy Rybackiej w Gliwicach. Rolnik, przekonany, że część świeżo wyremontowanej drogi znajduje się na jego terenie, postanowił… przejechać po niej ciągnikiem, niszcząc pługiem dopiero co położoną nawierzchnię. Na nagraniu widać, jak maszyna sunie po miękkim, czarnym asfalcie, zostawiając głębokie koleiny.

Nagranie opublikowała w mediach społecznościowych prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska‑Budka, która nie kryła oburzenia zachowaniem mężczyzny.

„Informacja jest nieprawdziwa”. Miasto reaguje

W opisie filmu prezydentka stanowczo odniosła się do tłumaczeń rolnika, który wcześniej nagrywał filmiki sugerujące, że droga narusza jego własność.

„Tak rolnik z Ostropy zniszczył kładziony dzisiaj asfalt na ulicy Rybackiej. (…) Informacja jakoby część tej drogi należała do rolnika, jest nieprawdziwa. Nie tylko całą szerokość wyasfaltowanej drogi jest własnością miasta, ale także blisko metr od niej także jest działką gminną” – napisała Kuczyńska‑Budka.

Mieszkańcy czekali na ten remont wiele lat, a zniszczenie świeżego asfaltu oznacza kolejne opóźnienia i dodatkowe koszty.

Internauci nie zostawili na rolniku suchej nitki

Pod nagraniem rozpętała się burza. Komentujący w większości nie kryli oburzenia i domagali się konsekwencji dla sprawcy.

„Mam nadzieję, że władza i sąsiedzi odpowiednio ‘docenią’ delikwenta”

„Obciążyć debila kosztami”

„Miasto chyba nie zostawi tego bez konsekwencji dla tego osobnika?”

„To się w głowie nie mieści, ile jadu jest w tym człowieku”

- czytamy m.in. w komentarzach pod wpisem prezydentki Gliwic.

Wielu mieszkańców podkreśla, że takie zachowanie to nie tylko wandalizm, ale także jawne utrudnianie prac, które miały poprawić komfort życia całej okolicy.

Co dalej z remontem Rybackiej?

Miasto zapowiada, że sprawa nie zostanie zamieciona pod dywan. Uszkodzona nawierzchnia będzie musiała zostać ponownie naprawiona, a urzędnicy analizują, jakie kroki prawne można podjąć wobec rolnika, który zniszczył publiczną infrastrukturę.

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