Pogoda w Katowicach na weekend 7-9 sierpnia

Mieszkańcy Katowic w najbliższy weekend doświadczą dwóch różnych odsłon pogody. Pierwszy dzień przyniesie opady i nieco niższą odczuwalną temperaturę, co może wpłynąć na plany. Z kolei sobota i niedziela to już zapowiedź słonecznej i coraz cieplejszej aury, która w pełni wynagrodzi deszczowy początek.

Deszczowy piątek na początek

Piątek, 7 sierpnia, upłynie w Katowicach pod znakiem chmur i deszczu. Tego dnia prognozowane są słabe, ale odczuwalne opady. Temperatura maksymalna sięgnie około 26 stopni Celsjusza, jednak przez deszcz i zachmurzenie może być odczuwalna jako niższa. Nocą termometry wskażą około 17°C. Umiarkowany wiatr, wiejący z prędkością około 3 m/s, może dodatkowo potęgować uczucie chłodu.

Sobota przyniesie dużą poprawę

Gwałtowna zmiana aury nastąpi już w sobotę, 8 sierpnia. Po piątkowych opadach nie będzie śladu, a nad Katowicami pojawi się bezchmurne niebo. To będzie dzień pełen słońca. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą wartości podobne do piątkowych, czyli około 26 stopni, ale przy braku opadów i pełnym słońcu odczucie ciepła będzie znacznie większe. Noc będzie nieco chłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 16°C. Wiatr wyraźnie osłabnie – jego prędkość spadnie do około 2 m/s.

Słoneczna i najcieplejsza niedziela

Niedziela, 9 sierpnia, zapowiada się na najprzyjemniejszy dzień całego weekendu. Aura będzie kontynuować pozytywny trend z soboty, oferując jeszcze więcej ciepła. Temperatura maksymalna wzrośnie i osiągnie nawet 29 stopni Celsjusza, co czyni ten dzień zdecydowanie najcieplejszym w prognozowanym okresie. Niebo pozostanie bezchmurne, a wiatr będzie już tylko bardzo słaby, wiejąc z prędkością około 1 m/s, co zapewni idealne warunki do wypoczynku. Minimalna temperatura w nocy utrzyma się na poziomie około 16 stopni.

Jak pogoda wpłynie na weekendowe plany?

Taka prognoza sugeruje, że plany na weekend warto dobrze przemyśleć i dostosować do zmieniającej się aury. Deszczowy piątek to dobry moment na nadrobienie zaległości w domu, wizytę w galerii czy spotkania w kawiarniach. Z kolei sobota i niedziela stworzą idealne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Słoneczna pogoda i rosnąca temperatura, zwłaszcza w niedzielę, zachęcają do dłuższych spacerów po parkach, wycieczek rowerowych poza miasto czy po prostu relaksu na świeżym powietrzu.

Dane pogodowe: OpenWeather