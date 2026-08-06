To może pokrzyżować plany na start weekendu w Katowicach. Później aura mocno się zmieni

Redakcja se.pl
2026-08-06 8:11

Nadchodzący weekend 7-9 sierpnia przyniesie mieszkańcom Katowic zmienną pogodę. Zacznie się od deszczowego piątku, który nie będzie sprzyjał aktywnościom na zewnątrz. Jednak już od soboty aura zapowiada się zupełnie inaczej. Prognozy wskazują na bezchmurne niebo i rosnącą temperaturę, która pod koniec weekendu zbliży się do 29 stopni.

AI zdjęcie do artykułu
Autor: Wygenerowane przez AI

Pogoda w Katowicach na weekend 7-9 sierpnia

Mieszkańcy Katowic w najbliższy weekend doświadczą dwóch różnych odsłon pogody. Pierwszy dzień przyniesie opady i nieco niższą odczuwalną temperaturę, co może wpłynąć na plany. Z kolei sobota i niedziela to już zapowiedź słonecznej i coraz cieplejszej aury, która w pełni wynagrodzi deszczowy początek.

Deszczowy piątek na początek

Piątek, 7 sierpnia, upłynie w Katowicach pod znakiem chmur i deszczu. Tego dnia prognozowane są słabe, ale odczuwalne opady. Temperatura maksymalna sięgnie około 26 stopni Celsjusza, jednak przez deszcz i zachmurzenie może być odczuwalna jako niższa. Nocą termometry wskażą około 17°C. Umiarkowany wiatr, wiejący z prędkością około 3 m/s, może dodatkowo potęgować uczucie chłodu.

Sobota przyniesie dużą poprawę

Gwałtowna zmiana aury nastąpi już w sobotę, 8 sierpnia. Po piątkowych opadach nie będzie śladu, a nad Katowicami pojawi się bezchmurne niebo. To będzie dzień pełen słońca. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą wartości podobne do piątkowych, czyli około 26 stopni, ale przy braku opadów i pełnym słońcu odczucie ciepła będzie znacznie większe. Noc będzie nieco chłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 16°C. Wiatr wyraźnie osłabnie – jego prędkość spadnie do około 2 m/s.

Słoneczna i najcieplejsza niedziela

Niedziela, 9 sierpnia, zapowiada się na najprzyjemniejszy dzień całego weekendu. Aura będzie kontynuować pozytywny trend z soboty, oferując jeszcze więcej ciepła. Temperatura maksymalna wzrośnie i osiągnie nawet 29 stopni Celsjusza, co czyni ten dzień zdecydowanie najcieplejszym w prognozowanym okresie. Niebo pozostanie bezchmurne, a wiatr będzie już tylko bardzo słaby, wiejąc z prędkością około 1 m/s, co zapewni idealne warunki do wypoczynku. Minimalna temperatura w nocy utrzyma się na poziomie około 16 stopni.

Jak pogoda wpłynie na weekendowe plany?

Taka prognoza sugeruje, że plany na weekend warto dobrze przemyśleć i dostosować do zmieniającej się aury. Deszczowy piątek to dobry moment na nadrobienie zaległości w domu, wizytę w galerii czy spotkania w kawiarniach. Z kolei sobota i niedziela stworzą idealne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Słoneczna pogoda i rosnąca temperatura, zwłaszcza w niedzielę, zachęcają do dłuższych spacerów po parkach, wycieczek rowerowych poza miasto czy po prostu relaksu na świeżym powietrzu.

Dane pogodowe: OpenWeather

Jasnowidz Jackowski aż zaniemówił, gdy zobaczył jaka będzie pogoda w 2026 roku! Szok!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki