Tak wygląda nowy dom Książula. Youtuber pokazał bogate wnętrza. "Ładnie kurde"

Kim jest Książulo?

Szymon Nyczke (rocznik 1996), szerszej publiczności znany jako Książulo, to dziś absolutna czołówka polskich influencerów. Swoją przygodę w sieci zaczynał jako KOLOROWYVLOG, co mocno wiązało go ze środowiskiem hip-hopowym (o znajomości z nim wspominali m.in. Doda i Smolasty przy okazji premiery wspólnego singla "Nie żałuję"). Przez długie lata Szymon mocno dbał o prywatność, ukrywając swoją twarz przed kamerą.

Swoją pozycję zbudował na szczerych kulinarnych recenzjach z Polski i świata. Jego filmy na YouTube przyciągają średnio aż 2 miliony widzów. Co ciekawe, influencer konsekwentnie unika tradycyjnych mediów oraz komercyjnych współprac reklamowych związanych z gastronomią.

Choć zaczynał od testowania kebabów, dziś jego repertuar jest znacznie bogatszy i obejmuje:

Lokale celebrytów (np. Magdy Gessler, Borysa Szyca czy Piotra Adamczyka).

Stoiska gastronomiczne na jarmarkach świątecznych i masowych imprezach.

Menu w najbardziej luksusowych i najdroższych hotelach w kraju/na świecie.

Porównania cenowe skrajnie różnych dań - od tych najtańszych po ekstremalnie drogie (jak pizza za 8 tysięcy złotych).

Wpływ Książula na gastronomię jest gigantyczny: pozytywna ocena potrafi z dnia na dzień ustawić przed lokalem gigantyczne kolejki, podczas gdy krytyka drastycznie odcina biznes od klientów.

Prywatnie od lat związany jest z Martą, z którą rzadko, ale coraz śmielej pokazuje się w mediach społecznościowych (np. podczas urlopu w Tajlandii). Para nie ma dzieci.

DODA I SMOLASTY O SINGLU NIE ŻAŁUJĘ I ZNAJOMOŚCI Z KSIĄŻULO

Książulo postawił nową chatę?

Książulo nie chwalił się dokładnie w mediach społecznościowych, czy dom jest postawiony od podstaw czy wyremontowany. Od dawna jednak mówił, że niedługo będzie mieszkał w wymarzonej nieruchomości, która będzie taka, jak on sobie zaplanował. Najważniejsza dla niego była kuchnia - widać na nagraniu, że będzie przestronna kuchnia - jasna, z dużą kuchenką gazową.

- Powoli ta chata zaczyna wyglądać jak chata. Tu będziemy pichcić. Ładnie kurde - powiedział Książulo.

Pokazał też jeden z pokoi, łazienkę oraz "przedpokój". Widać, że klimat zostanie zachowany w jasnych barwach i odcieniach. Pojawi się też nuta szaleństwa w jednym z pomieszczeń.

Zobaczcie, jak będzie wyglądał nowy dom Książula!

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