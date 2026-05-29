Hollywoodzka produkcja powstaje na Śląsku

Zabrze stało się jednym z miejsc na filmowej mapie wielkiej hollywoodzkiej produkcji. W kościele św. Józefa przy ulicy Roosevelta rozpoczęły się przygotowania do realizacji scen do nowej wersji kultowego filmu fantasy „Nieśmiertelny” („Highlander”). To reboot legendarnej produkcji z 1986 roku, która przez lata zdobyła status filmu kultowego.

Jako pierwszy o pojawieniu się ekipy filmowej w Zabrzu poinformował portal „wZabrzu”. Teraz kolejne szczegóły potwierdzają zarówno parafia, jak i osoby związane z kościołem.

Od kilku dni we wnętrzu świątyni trwają intensywne przygotowania. Z kościoła wyniesione zostały ławki, usunięte dekoracje i zabezpieczone elementy wyposażenia. Zasłonięto również część witraży. Jak relacjonowali członkowie chóru „Risonanza Continua”, wnętrze świątyni zaczęło przypominać scenografię rodem z filmu science fiction.

– Wczoraj mieliśmy próbę akustyczną i serio… klimat był totalnie filmowy. Ławki wynoszone, część wyposażenia zabezpieczana, wnętrze bez kwiatów i dekoracji wyglądało wręcz kosmicznie. Zupełnie inaczej niż zwykle. Jak scenografia do fantasy albo science fiction – napisano w mediach społecznościowych chóru.

Informacje o zdjęciach potwierdziła także parafia św. Józefa.

– Drodzy Parafianie i Goście! W związku z tym, że w naszym kościele będą nagrywane sceny do filmu, w przyszłą niedzielę wszystkie Msze św. będą celebrowane pod krzyżem na Golgocie. Można przynieść ze sobą krzesełka ogrodowe. Z tego samego powodu Msze św. do środy przyszłego tygodnia będą sprawowane w krypcie – przekazała parafia w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Filmowcy mają pracować na terenie kościoła do Bożego Ciała. Wiadomo też, że zabrzańska świątynia została wybrana ze względu na wyjątkową architekturę oraz niepowtarzalny klimat wnętrza.

Produkcja ma również wesprzeć renowację jednego z uszkodzonych witraży przedstawiającego Jezusa i św. Józefa. Projekt odnowienia przygotował Jan Rabiega, a koszty kolejnego etapu prac mają pokryć twórcy filmu.

Henry Cavill w roli głównej

Nowa wersja „Nieśmiertelnego” powstaje z ogromnym rozmachem. Budżet produkcji ma wynosić około 100 milionów dolarów. Reżyserem filmu jest Chad Stahelski, twórca serii „John Wick”.

W główną rolę wciela się Henry Cavill, znany między innymi z serialu „Wiedźmin” i roli Supermana. Na ekranie pojawią się również Russell Crowe oraz Dave Bautista.

Zdjęcia do filmu realizowane są także w innych polskich miastach, między innymi w Łodzi i Częstochowie. Światowa premiera nowego „Nieśmiertelnego” planowana jest na przełom 2026 i 2027 roku.

