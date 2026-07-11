Mąż Wioletki z "Rancza" dołączył do obsady serialu! Żona pęka z dumy

Choć wielu widzów zna go głównie jako męża gwiazdy "Rancza", Mateusz Lisiecki-Waligórski ma na swoim koncie sporo ról telewizyjnych. Aktor występował m.in. w wielu popularnych serialach, jak "Na Wspólnej", "Singielka", "Po prostu przyjaźń", "Barwy szczęścia", "Korona królów" czy "M jak miłość".

"Kompletnie mnie tym zaskoczył"

Od niemal 10 lat gwiazdor tworzy także szczęśliwe małżeństwo z Magdaleną Waligórską-Lisiecką. Para pobrała się we wrześniu 2016 roku i doczekała się dwójki dzieci. Po ślubie oboje zdecydowali się również na nietypowy krok i przyjęli podwójne nazwiska.

Jak wyjaśniała kiedyś aktorka w rozmowie z "Rewią", była to inicjatywa jej ukochanego.

Kompletnie mnie tym zaskoczył. Bardzo interesuje się historią. Powiedział mi, że skoro mój tata nie ma syna, to moje rodowe nazwisko Waligórski herbu Odrowąż zaginie. Żeby tak się nie stało, sam je przyjął. Ten gest, choć uważany dzisiaj za szalenie nowoczesny, jest w istocie bardzo tradycyjny

- tłumaczyła Magdalena Waligórska.

Nowa rola w uwielbianym serialu

Teraz o Mateuszu Lisieckim-Waligórskim znów zrobiło się głośno. Aktor poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że dołączył do obsady serialu "Na dobre i na złe".

W nowych odcinkach wcieli się w komisarza Radosława Bieguna. Na razie twórcy nie zdradzają szczegółów dotyczących jego bohatera ani tego, jak duże znaczenie będzie miał dla rozwijającej się fabuły.

Violetka z "Rancza" pęka z dumy

Magdalena Waligórska-Lisiecka, słynna Violetka, która pracuje na planie 11. sezonu "Rancza" aż pęka z dumy na swoim profilu na Instagramie. Po powrocie z planu, choć zmęczona, musiała o tym napisać.

Wróciłam zmęczona z planu, a tu taka miła niespodzianka od męża.

Ja teraz wygląda Wioletka w "Ranczo" zobaczycie w naszej galerii. To naprawdę robi wrażenie! Spokojnie mogłaby konkurować w wyborach Miss Wilkowyj z Lucy (Ilona Ostrowska)!

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