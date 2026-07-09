„Boję się odzywać na ulicy”. Ukraińcy nie czują się w Polsce bezpiecznie? „80 % Polaków jest super”

Jeszcze kilka lat temu Polacy witali uciekających przed wojną Ukraińców z otwartymi ramionami. Dziś nastroje są inne. Badanie CBOS pokazuje, że 48 procent Polaków wciąż popiera przyjmowanie uchodźców z Ukrainy, ale aż 46 procent jest temu przeciwnych. Adam Feder wyszedł z mikrofonem i kamerą na ulice Warszawy. Wielu Ukraińców opowiada o przykrych doświadczeniach. Mówią, że coraz częściej spotykają się z wyzwiskami i obelgami, a niektórzy przyznają, że boją się odzywać po ukraińsku w miejscach publicznych.

Autor: Super Express/ Youtube W Polsce rosną nastroje anty ukraińskie. „Boję się odzywać na ulicy”. „80 % Polaków jest super”.