Marta Nawrocka zadała szyku na salonach w Ankarze. Prawdziwa Królowa Orientu [ZDJĘCIA]

Nawrocka zaprasza na spotkanie w Warszawie

Marta Nawrocka nie była tylko towarzyszką męża, który przyjechał do Ankary na szczyt NATO. Na zaproszenie pierwszej damy Republiki Turcji Emine Erdogan (71 l.), wzięła udział w spotkaniu Małżonek Prezydentów Szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO. Obrady toczyły się pod hasłem „Dzieci, technologia i bezpieczeństwo: ochrona przyszłych pokoleń”. Żona Karola Nawrockiego zapowiedziała, że jesienią tego roku zorganizuje w Warszawie spotkanie poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w sieci. Zwróciła uwagę, że w internecie czyha na najmłodszych wiele niebezpieczeństw.

Miłośnicy mody zwrócili z kolei uwagę, że pierwsza dama na podróż do Turcji wybrała fioletową sukienkę, wyróżniającą się szerokimi rękawami. Ewa Rubasińska-Ianiro, ekspertka modowa, oceniła, że ubiór pierwszej damy nie był przypadkowy i wykraczał poza kwestie osobistego gustu. - To przykład tego, co określam mianem mody instytucjonalnej, ubioru, w którym osobowość schodzi na drugi plan, a najważniejsze staje się godne reprezentowanie urzędu i państwa - powiedziała w rozmowie z Plotkiem.

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Pierwsza dama w garniturze i sukience

Podczas wizyty w Turcji Marta Nawrocka zaprezentowała jeszcze dwie stylizacje, dwie skrajne, ale równie eleganckie. Na oficjalnym spotkaniu wieczorowym postawiła na klasyczną, głęboką czerń. Suknia o dopasowanej górze, łódkowym dekolcie i rękawach 3/4 subtelnie rozszerzała się ku dołowi, emanując ponadczasowym szykiem. Z kolei na spotkanie z Emine Erdoğan pierwsza dama wybrała nowoczesny garnitur w odcieniu pudrowego, jasnego różu. Dwurzędowa marynarka z kołnierzem ze stójką oraz modne spodnie o kroju dzwonów stworzyły minimalistyczny, a zarazem niezwykle profesjonalny look, dopełniony wzorzystymi szpilkami.

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