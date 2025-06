Daniel Nawrocki już nie ukrywa dziewczyny. Pokazał nagranie z Magdą i wszystko się wydało!

Daniel Nawrocki uczestniczył w kampanii ojca

Daniel Nawrocki był wielką podporą ojca w czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi. Chłopak, który studiuje i pracuje jako dziennikarz nie stronił od mediów. Aktywnie uczestniczył w mediach społecznościowych na rzecz taty, ale i tych tradycyjnych. Bardzo mocno wierzył, że Karol Nawrocki wygra wybory i zostanie prezydentem. Gdy do tego doszło radość w rodzinie była ogromna, czego dowodem choćby zadowolenie najmłodszej z rodzeństwa Nawrockich, Kasi.

Młody Nawrocki jest zajęty! Poznajcie jego dziewczynę, Magdę!

Gdy już powyborczy kurz nieco opadł Daniel Nawrocki postanowił pokazać film zza kulis wyborczego dnia i wyborczego wieczoru. W nagraniu, które można obejrzeć na YouTube widzimy kilka rozmów Daniela z osobami biorącymi udział w kampanii. Okazuje się, że wśród nich jest też bardzo bliska mu osoba, czyli dziewczyna Daniela Nawrockiego - Magda. Tak, młody Nawrocki jest zajęty, a jego serce bije mocniej dla Magdy.

Teraz Madzia, to jest moja dziewczyna, może nieodkryta w kampanii, ale parę zdjęć naszych się pojawiło - przedstawił dziewczynę Daniel. I zapytał: -Jak się czujesz?

Dzisiaj została już tylko i wyłącznie ekscytacja, cały stres i wszystkie niepewności już odeszły daleko za mnie. Dzisiaj jestem już szczęśliwa i nie mogę się odczekać tego, co zobaczymy na scenie - podkreśliła rozpromieniona Magdalena po czym przytula Daniela.

Faktycznie, Magdę dało się zobaczyć w czasie kampanii wyborczej. To właśnie ona pomagała Danielowi Nawrockiemu w rozwożeniu i rozwieszaniu banerów wyborczych jego taty. Daniel nieraz wrzucał z nią zdjęcia do sieci, także w okresie przed kampanią, choćby zdjęcie świąteczne pod choinką. Widać, że oboje świetnie się dogadują i lubią działać. Potrafią też współpracować i wzajemnie się wspierać. Taka partnerka to prawdziwy skarb!

Co wiemy o dziewczynie Daniela Nawrockiego?

Magda, dziewczyna Daniela Nawrockiego jest aktywna w mediach społecznościowych. Widać, że interesuje się modelingiem. Co ciekawe, kilka lat temu Magda wystąpiła w reportażu TVN o nastoletnich mamach, wraz ze swoim ówczesnym chłopakiem. Teraz jednak jest szczęśliwa u boku Nawrockiego.

Relacja Daniela Nawrockiego i Karola Nawrockiego

Daniel Nawrocki stał też murem za ojcem podczas kampanii, która była pełna zwrotów akcji i ciężkich ciosów spadających na kandydata, nie milczał, a opisywał, jaki jest ojciec, biorąc go w obronę i stojąca za tatą murem. W jednym z wpisów na X napisał kilka poruszających słów:

- Tata pojawił się w naszym życiu jak promień słońca – najpierw jako „Karol” czy „wujek”, a w końcu Tata. To on zabrał mnie na pierwszy mecz piłkarski, na pierwsze wakacje z Mamą, na pierwszą wycieczkę za granicę. W końcu zaprosił nas do siebie, i choć zamieszkaliśmy we trójkę w jednym pokoju, to był początek naszej rodziny - zdradził, bo jak wiadomo, Karol Nawrocki nie jest biologicznym ojcem Daniela, ale kocha go jak własnego syna!

