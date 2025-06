Daniel Nawrocki pozuje z uroczą dziewczyną! Kim jest jego tajemnicza towarzyszka?

Daniel Nawrocki wspierał ojca całą kampanię

Daniel Nawrocki był podporą ojca w czasie kampanii wyborczej. Najbardziej oddanym i najbardziej zaufanym członkiem sztabu prezydenta elekta. Bardzo angażował się w kampanię ojca, robił wiele, by go wesprzeć. Wystarczy wspomnieć, że to właśnie najstarszy syn Karola Nawrockiego zapowiadał ojca, gdy ten miał wystąpić na konwencji i zostać zaprezentowany jako kandydat obywatelski w wyborach prezydenckich jesienią 2024 roku.

Młody chłopak stał też murem za ojcem podczas kampanii, która była pełna zwrotów akcji i ciężkich ciosów spadających na kandydata, nie milczał, a opisywał, jaki jest ojciec, biorąc go w obronę i stojąca za tatą murem. W jednym z wpisów na X napisał kilka poruszających słów:

- Tata pojawił się w naszym życiu jak promień słońca – najpierw jako „Karol” czy „wujek”, a w końcu Tata. To on zabrał mnie na pierwszy mecz piłkarski, na pierwsze wakacje z Mamą, na pierwszą wycieczkę za granicę. W końcu zaprosił nas do siebie, i choć zamieszkaliśmy we trójkę w jednym pokoju, to był początek naszej rodziny - zdradził.

Młody Nawrocki aktywnie działa w społeczności lokalnej

Jednym słowem - Daniel Nawrocki był w kampanii bardzo aktywny, bo sprawy społeczne to jego żywioł. Zresztą od pewnego czasu sam działa dla lokalnej społeczności, jest radnym dzielnicy. A swoich sił próbował nawet w zeszłorocznych wyborach samorządowych, chciał zostać radnym. Chociaż akurat to mu się nie udało, nie zniechęcił się do działania.

Syn Nawrockiego pozuje z sympatyczną dziewczyną, kim ona jest?

Jeśli chodzi o kampanię ojca, to Daniel nie tylko podróżował z tatą po różnych zakątkach Polski, ale też aktywnie działał - choćby poprzez akcję "Baner dla taty". A rozwożeniu i rozwieszaniu banerów wyborczych pomagała mu urocza dziewczyna - Magda. Daniel nieraz wrzucał z nią zdjęcia do sieci, choćby zdjęcie świąteczne pod choinką albo z podróży do Wielkopolski. Widać, że oboje świetnie się dogadują i lubią działać. Potrafią też współpracować i wzajemnie się wspierać. Taka partnerka w działaniu to skarb!

G.SCHETYNA: TO NIE TUSK KANDYDOWAŁ W TYCH WYBORACH NIE BĘDZIEMY ODDAWAĆ WŁADZY