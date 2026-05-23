Chorosińska znów pisze o Łatwogangu. Ostatnio wywołała burzę

Dominika Chorosińska ponownie angażuje się w akcję Łatwoganga, mimo że jej poprzednie komentarze wywołały ostrą burzę w internecie.

Tym razem posłanka PiS nagłaśnia heroiczną zbiórkę na leczenie 8-letniego Maksa, gdzie influencer zbiera 12 milionów złotych, jadąc rowerem przez Polskę.

Odkryj, jak ten nowy wpis Chorosińskiej jest odbierany przez internautów i czy polityczka uniknie kolejnej fali krytyki.

Chorosińska pisze o nowej akcji Łatwoganga

Dominika Chorosińska udostępniła wpis dotyczący kolejnej akcji charytatywnej Łatwoganga. Tym razem influencer ruszył rowerem przez całą Polskę, prowadzi transmisję na żywo i zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maksa. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenne’a, ciężką chorobę genetyczną prowadzącą do stopniowego zaniku mięśni. Na leczenie potrzeba 12 mln zł.

Na screenie z profilu Chorosińskiej widać, że posłanka pisała o liczniku zbiórki przekraczającym 400 tys. zł. Później media informowały już o kolejnych milionach na koncie akcji. TVN24 podawało, że w sobotę po godz. 11, gdy Łatwogang przejeżdżał przez woj. łódzkie, licznik wskazywał ponad 5,3 mln zł.

Jedzie z Zakopanego do Gdańska

Plan akcji jest prosty, ale bardzo wymagający. Łatwogang wyruszył z Zakopanego i jedzie rowerem do Gdańska. Wcześniej zapowiedział, że jeśli uda się zebrać pełną kwotę przed dotarciem na miejsce, po krótkim odpoczynku ruszy z powrotem do Zakopanego.

To kolejna akcja twórcy, o którym w ostatnich tygodniach mówiła cała Polska. W kwietniu Łatwogang prowadził wielodniowy stream na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Jak relacjonował TVN24, po zamknięciu tamtej zbiórki licznik pokazywał ponad 282 mln zł.

- Łatwogang rozpoczął właśnie swoją kolejną akcję charytatywną, a licznik zbiórki przekroczył już 400 tys. zł. Tym razem celem jest pomoc 8-letniemu Maksowi, który choruje na schorzenie powodujące zanik mięśni. Influencer ruszył w trasę rowerową przez całą Polskę, prowadząc jednocześnie transmisję na żywo i zbierając środki na leczenie chłopca. Zapowiedział też, że jeśli uda się zebrać 12 mln zł jeszcze przed dotarciem do Gdańska, po krótkim odpoczynku wróci na rower i pojedzie dalej aż do Zakopanego - napisała Chorosińska.

Poprzedni wpis Chorosińskiej wywołał burzę

Nazwisko Dominiki Chorosińskiej pojawiło się przy Łatwogangu już wcześniej. Po poprzedniej, rekordowej zbiórce posłanka PiS komentowała sukces akcji w mediach społecznościowych. ESKA pisała wtedy, że jej wpis wywołał falę oburzenia, bo część internautów odebrała go jako polityczne wykorzystanie charytatywnej akcji i przytyk w stronę WOŚP.

Teraz ton wpisu jest inny. Chorosińska informuje o celu zbiórki, chorobie chłopca i trasie influencera. W praktyce pomaga nagłośnić akcję, która już i tak nabrała ogromnego tempa. Mimo to temat może znów przyciągnąć komentarze, bo przy poprzedniej zbiórce część internautów bardzo mocno reagowała na polityczne wpisy wokół Łatwoganga.

Łatwogang znów poruszył internet

Łatwogang po raz kolejny udowadnia, że internetowa akcja może w kilka godzin zebrać ogromne pieniądze i uwagę mediów. Tym razem nie siedzi przed kamerą w pokoju, tylko jedzie przez Polskę rowerem. Transmisja, licznik zbiórki i cel pomoc 8-letniemu Maksowi sprawiają, że historia znów błyskawicznie rozchodzi się po sieci.

Chorosińska dołączyła do osób, które nagłaśniają zbiórkę. Tyle że w jej przypadku temat ma dodatkowy kontekst. Po poprzedniej burzy wokół jej komentarzy do akcji Łatwoganga każdy kolejny wpis posłanki w tej sprawie będzie czytany uważniej.

Na ten moment, 23 maja 2026 roku o godz. 18:09, licznik zbiórki na leczenie Maksia wskazuje 8 229 187 zł z potrzebnych 12 mln zł. To oznacza, że akcja Łatwoganga zebrała już ponad 8,2 mln zł, a do celu brakuje niespełna 3,8 mln zł.

