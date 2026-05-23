Mentzen ma nową pracę? Zaskoczył zdjęciem. „Dzisiaj pracuję na barze”

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen zaskoczył sieć, stając za barem w swoim toruńskim Pubie Mentzen i osobiście nalewając piwo.

Polityk, konsekwentnie budujący wizerunek przedsiębiorcy, promował swoją filozofię ciężkiej pracy, czym natychmiast przyciągnął uwagę internautów.

Odkryj, jak ten niecodzienny ruch wpisuje się w jego strategię i dlaczego to zdjęcie tak szybko podbiło internet.

Sławomir Mentzen stanął za barem

Nie Sejm, nie konferencja prasowa i nie polityczny wiec. Tym razem Sławomir Mentzen pokazał się za barem. Lider Konfederacji opublikował zdjęcie z Pubu Mentzen, lokalu działającego w samym centrum Torunia, przy Rynku Staromiejskim.

„Bez ciężkiej pracy nie da się nigdzie dojść. Dzisiaj pracuję na barze w Pubie Mentzen :)” — napisał polityk.

Bez ciężkiej pracy nie da się nigdzie dojść. Dzisiaj pracuję na barze w Pubie Mentzen :) pic.twitter.com/uXEshu9Dct— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) May 23, 2026

Na zdjęciu Mentzen stoi w ciemnej koszuli, skupiony przy nalewaniu piwa. Za nim widać charakterystyczną grafikę z jego podobizną. Całość wygląda bardziej jak kadr z reklamy pubu niż typowy wpis polityka. I właśnie dlatego zdjęcie tak szybko zaczęło krążyć po sieci.

Polityk, pub i biznesowe zaplecze

Mentzen od dawna gra wizerunkiem człowieka, który nie tylko mówi o gospodarce, ale sam prowadzi interesy. Pub Mentzen, Browar Mentzen, działalność doradcza i podatkowa to wszystko składa się na markę, którą polityk konsekwentnie buduje obok swojej kariery w Konfederacji.

Zdjęcie zza baru dobrze pasuje do tej opowieści. Mentzen pokazuje się jako właściciel, gospodarz lokalu i ktoś, kto nie boi się stanąć „na robocie” przed kamerą. Prosty kadr, jasny przekaz i hasło o ciężkiej pracy, to materiał idealny do internetu.

Zdjęcie, które robi robotę

Pilna interwencja premiera ws. ukraińskiego kierowcy nad Morskim Okiem. "Zwróciłem się do MSWiA"

Wpis szybko przyciągnął uwagę, bo pokazuje Mentzena w sytuacji, w której wyborcy rzadko widzą polityków. Zamiast garnituru i sejmowej sali jest bar, piwo i luźniejszy ton. Takie zdjęcia skracają dystans, ale jednocześnie są też formą autopromocji.

Mentzen dobrze wie, jak działają media społecznościowe. Jedno zdjęcie z pubu wystarczyło, by przypomnieć o jego biznesach, przyciągnąć komentarze i pokazać go w roli przedsiębiorcy. A pytanie „czy Mentzen ma nową pracę?” samo się nasuwa.

Poniżej galeria zdjęć: Prezydent Karol Nawrocki & Sławomir Mentzen

27

OSTRA REAKCJA WOBEC IZRAELA! "WEZWAĆ AMBASADORA, ZAKAZAĆ WJAZDU!" | Express Biedrzyckiej