Syreny w Warszawie 19 kwietnia. Wiadomo, dlaczego zawyją

Jak zapowiedzieli urzędnicy, w niedzielę punktualnie o godzinie 12:00 w całej Warszawie uruchomione zostaną syreny alarmowe. Ten gest pozwoli miastu i jego mieszkańcom zjednoczyć się w oddaniu hołdu osobom walczącym w powstaniu w getcie warszawskim.

"Jednominutowy, ciągły sygnał będzie wyrazem hołdu dla tych, którzy w 1943 roku stanęli do nierównej walki o życie, wolność i godność. W ten sposób stolica odda cześć uczestnikom i ofiarom powstania, przypominając o wydarzeniach, które na trwałe zapisały się w historii Warszawy i Polski" - podkreślili przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Obchody 83. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim

Niedzielny dźwięk syren nie powinien wywoływać lęku. Włączenie sygnałów stanowić będzie bowiem element uroczystości rocznicowych zaplanowanych na 19 kwietnia. Główne odchody rozpoczną się w samo południe przed Pomnikiem Bohaterów Getta zlokalizowanym na Muranowie, a tuż po oficjalnej części zebrani wyruszą w Marszu Pamięci.

Tego dnia na terenie całego miasta zaplanowano szereg inicjatyw o charakterze historycznym i kulturalnym, a ich pełen harmonogram dostępny jest na stronie internetowej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dodatkowo na ulicach stolicy pojawią się wolontariusze wręczający przechodniom papierowe żonkile, które można będzie przypiąć do ubrania. Zgodnie z zapowiedziami pracowników muzeum, osoby wspierające Akcję Żonkile 2026 będą obecne w następujących punktach:

w godzinach 10:00-15:00 w okolicach Biblioteki Narodowej, Muzeum Warszawskiej Pragi, Zachęty, Teatru Polonia i Placu Zbawiciela, Urzędu Dzielnicy Żoliborz,

między 10:00 a 17:30 w okolicach Nowego Teatru, Teatru Ochoty, Domu w Alejach - oddział Domu Kultury Śródmieścia,

w godzinach 10:00-18:00 w okolicach Centrum Nauki Kopernik, Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego, Jewish Community Center, Wolskiego Centrum Kultury, Muzeum POLIN, metra Centrum, metra Świętokrzyska, metra Ratusz Arsenał.

