Niewiarygodne, jak teraz wygląda dom Jarosława Kaczyńskiego. To naprawdę WILLA! Ale metamorfoza!

Sąsiednia część bliźniaka została gruntownie przebudowana i zyskała nowoczesny wygląd.

Hałas i intensywne prace budowlane sprawiły, że Jarosław Kaczyński tymczasowo opuścił dom na Żoliborzu.

Remont ma zakończyć się pod koniec czerwca 2026 roku.

Zwykła „kostka” zamienia się w reprezentacyjną willę

Dom Jarosława Kaczyńskiego przy ul. Mickiewicza często określany był mianem „żoliborskiej willi”, jednak przez lata patrzyliśmy raczej na skromnego, wysłużonego bliźniaka. Nie wyróżniał się niczym szczególnym na tle starszej zabudowy dzielnicy.

To jednak szybko się zmienia. W części należącej do nowych właścicieli przeprowadzono gruntowną przebudowę. Pojawiły się ogromne okna, przesuwne drzwi tarasowe i nowoczesna elewacja. W połączeniu z dobrą lokalizacją, otaczającą zielenią i wiosennymi kwiatami, budynek zyskał faktycznie prestiżowy charakter.

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Remont zmusił Kaczyńskiego do wyprowadzki

Nowi właściciele nieruchomości tłumaczyli wcześniej, że szukali większego domu dla rodziny, ale nie chcieli wyprowadzać się z Żoliborza. Wybór padł na dom z Jarosławem Kaczyńskim za ścianą.

Prace budowlane rozpoczęły się jesienią 2025 roku i od początku prowadzone są z dużym rozmachem. Najpierw z posesji znikały stare elementy zabudowy, później pojawiły się nowe przeszklenia i materiały wykończeniowe. Intensywny remont oznaczał jednak ciągły hałas, wiercenie i burzenie ścian. W efekcie prezes PiS zdecydował się na czasową przeprowadzkę. Pod koniec ubiegłego roku przeniósł się wraz z kotami do domu należącego do rodziny na warszawskiej Pradze-Południe.

Dwie połówki, dwa światy

Choć połówki bliźniaka od lat różniły się wyglądem, dziś kontrast pomiędzy „częścią A i B” aż bije w oczy. Odnowiona część nabiera nowoczesnego, niemal luksusowego charakteru. Z kolei część zajmowana przez Jarosława Kaczyńskiego zachowała dotychczasowy, skromny wygląd.

Jarosław Kaczyński całe życie związany jest z Żoliborzem. To tutaj się wychował, chodził do szkoły i od lat mieszka w tym samym domu. Zgodnie z oświadczeniem majątkowym jest współwłaścicielem nieruchomości o powierzchni około 150 mkw., a wartość jego udziału szacowana jest na około 2,2 mln zł.