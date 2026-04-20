Tak zmienia się dom Jarosława Kaczyńskiego! Wymowne obrazki

Remont, który zmienił codzienność Jarosława Kaczyńskiego

Jak wynika z obserwacji, prace w przylegającej części bliźniaka są prowadzone na dużą skalę. Nieruchomość, która została sprzedana w 2025 roku, przechodzi obecnie nie tylko gruntowny remont, ale również kompleksową przebudowę. Już wkrótce ma tam zamieszkać nowa rodzina z dziećmi.

Harmider i brak możliwości spokojnego funkcjonowania sprawiły, że Jarosław Kaczyński zdecydował się opuścić swój dom na Żoliborzu. Wraz ze swoimi kotami przeniósł się do swojego krewnego który udostępnił mu swój dom i zapewnił warunki do spokojniejszego życia w czasie remontu.

Nowi sąsiedzi i zmiany w okolicy, w której mieszka Jarosław Kaczyński

Zmiany przy ul. Mickiewicza dotyczą nie tylko samej budowy, ale również przyszłego sąsiedztwa. Wiadomo już, że obok dotychczasowego miejsca zamieszkania prezesa PiS pojawią się nowi lokatorzy. Nieruchomość, która stanowi część bliźniaka, w którym mieszka polityk, była w 2025 roku sprzedana i od tego czasu przechodzi intensywne prace modernizacyjne.

Sam dom, w którym mieszka Jarosław Kaczyński, to połowa bliźniaka o powierzchni około 150 metrów kwadratowych, zlokalizowana na warszawskim Żoliborzu. Zgodnie z oświadczeniem majątkowym, polityk jest właścicielem jednej trzeciej całej nieruchomości, której wartość szacowana jest na około 2,2 mln zł.

Gdzie w tym czasie przebywa Jarosław Kaczyński?

Hałas i intensywne prace budowlane sprawiły, że codzienne funkcjonowanie w domu stało się praktycznie niemożliwe. W związku z tym Jarosław Kaczyński zdecydował się na czasową przeprowadzkę do swojego krewnego.

Na miejscu remontu widać wyraźną aktywność ekip budowlanych. Choć nie ujawniono szczegółowego zakresu prac, ich intensywność i skala wskazują, że przebudowa prowadzona jest z dużym rozmachem. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach okolica przy Żoliborzu jeszcze wyraźnie się zmieni, a dotychczasowy charakter miejsca ulegnie znaczącej transformacji.

Zobaczcie najnowsze zdjęcia z remontu domu, w którym mieszka Jarosław Kaczyński:

