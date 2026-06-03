Pożar hali namiotowej pod Bydgoszczą! Na miejsce skierowano 14 zastępów straży pożarnej

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-06-03 11:13

Ogromny pożar w hali namiotowej w miejscowości Ciele koło Białych Błot! Na miejsce skierowano 14 zastępów straży pożarnej. Sytuacja była poważna, ponieważ istniało ryzyko, że ogień przeniesie się na pobliski las. Strażakom udało się jednak opanować żywioł i obronić zagrożony teren. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.

Pożar hali namiotowej pod Bydgoszczą! Na miejsce skierowano 14 zastępów straży pożarnej

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Autor: Pixabay.com

Pożar hali pod Bydgoszczą. Ogień mógł przenieść się na las, trwała duża akcja strażaków 

Kilkanaście zastępów straży pożarnej walczyło z pożarem hali namiotowej w miejscowości Ciele koło Białych Błot. Ogień pojawił się na terenie hurtowni materiałów higienicznych, gdzie składowano materiały gumowe. Jak relacjonowało TVP Bydgoszcz, istniało realne zagrożenie, że pożar rozprzestrzeni się na pobliski las.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków w środę, 3 czerwca, o godzinie 9.35. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ciele w gminie Białe Błota. Jak przekazały służby, ogień pojawił się w hali namiotowej znajdującej się na terenie hurtowni materiałów higienicznych. W obiekcie o wymiarach około 20 na 15 metrów przechowywane były materiały gumowe.

Strażacy obronili pobliski las. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał

Na miejsce skierowano łącznie 14 zastępów straży pożarnej. Jednym z najważniejszych zadań ratowników było niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się ognia na pobliski teren leśny. Jak zaznacza bydgoska telewizja, zagrożony las udało się skutecznie obronić. W wyniku pożaru nikt nie został poszkodowany.

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