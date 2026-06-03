Centralna procesja Bożego Ciała 2026. Wierni przejdą ulicami Warszawy. Trasa

Boże Ciało 2026. Centralna procesja w Warszawie. Trasa

W czwartek, 4 maja, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie nazywana Bożym Ciałem. To uroczystość liturgiczna w Kościele katolickim dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, obchodzona w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki).

W Warszawie centralne uroczystości Bożego Ciała rozpoczną się o godz. 10 Mszą Świętą pod przewodnictwem metropolity warszawskiego abp. Adriana Galbasa w Archikatedrze Warszawskiej. Tuż po niej z bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela wyruszy procesja do czterech ołtarzy. Przy każdym odczytana zostanie Ewangelia. Wierni przejdą ul. Świętojańską, placem Zamkowym, Krakowskim Przedmieściem i ul. Królewską na pl. Piłsudskiego.

W tym roku ołtarze zostaną wzniesione przy kościele akademickim św. Anny, kościele seminaryjnym, kościele sióstr wizytek, a także na placu Piłsudskiego.

Wyjątkowość czterech ołtarzy w Warszawie

Jak przekazała Archidiecezja Warszawska, podczas uroczystej procesji Bożego Ciała Najświętszy Sakrament będzie niesiony w zabytkowej monstrancji z Bazyliki Świętego Krzyża, a ochraniać go będzie baldachim z parafii archikatedralnej.

Każdy ze wzniesionych na trasie procesji ołtarzy będzie wyglądał zupełnie inaczej. Pierwsze trzy (przy kościele akademickim św. Anny, kościele seminaryjnym i kościele sióstr wizytek) zaprojektowały prof. dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska i mgr Marta Chodorek z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Z kolei czwarty ołtarz, na placu Piłsudskiego, przygotowuje Ordynariat Polowy Wojska Polskiego.

Przy każdym z nich będzie również inna oprawa muzyczna.

Pierwszy ołtarz - oprawę muzyczną zapewni Chór Akademicki św. Anny i Warszawski Chór Międzyuczelniany

- oprawę muzyczną zapewni Chór Akademicki św. Anny i Warszawski Chór Międzyuczelniany Drugi ołtarz - za oprawę muzyczną będzie odpowiadać Warszawski Chór Papieski im. św. Jana Pawła II

- za oprawę muzyczną będzie odpowiadać Warszawski Chór Papieski im. św. Jana Pawła II Trzeci ołtarz - oprawę muzyczną zapewni Chór Archikatedry Warszawskiej

- oprawę muzyczną zapewni Chór Archikatedry Warszawskiej Czwarty ołtarz - oprawę muzyczną zapewni Chór Reprezentacyjny Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Przy czwartym ołtarzu kazanie wygłosi metropolita warszawski abp Adrian Galbas, a na zakończenie procesji uczestnicy odśpiewają dziękczynne "Te Deum". Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem nastąpi zakończenie uroczystej procesji Bożego Ciała w Warszawie.

Bezpośrednio po niej na pl. Piłsudskiego zostanie odprawiona jeszcze Msza Święta dla tych, którzy wcześniej nie uczestniczyli w Eucharystii w Archikatedrze Warszawskiej.

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