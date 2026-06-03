Centralna procesja Bożego Ciała 2026. Wierni przejdą ulicami Warszawy. Trasa

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-03 10:57

Boże Ciało 2026. W czwartek, 4 czerwca, wierni przejdą ulicami Warszawy w uroczystej procesji do czterech ołtarzy. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą o godz. 10, której przewodniczyć będzie metropolita warszawski abp. Adrian Galbas. Którędy przejdzie centralna procesja Bożego Ciała w Warszawie?

Centralna procesja Bożego Ciała 2026. Wierni przejdą ulicami Warszawy. Trasa

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Autor: Paweł Dąbrowski / Super Express

Boże Ciało 2026. Centralna procesja w Warszawie. Trasa

W czwartek, 4 maja, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie nazywana Bożym Ciałem. To uroczystość liturgiczna w Kościele katolickim dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, obchodzona w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki).

W Warszawie centralne uroczystości Bożego Ciała rozpoczną się o godz. 10 Mszą Świętą pod przewodnictwem metropolity warszawskiego abp. Adriana Galbasa w Archikatedrze Warszawskiej. Tuż po niej z bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela wyruszy procesja do czterech ołtarzy. Przy każdym odczytana zostanie Ewangelia. Wierni przejdą ul. Świętojańską, placem Zamkowym, Krakowskim Przedmieściem i ul. Królewską na pl. Piłsudskiego.

W tym roku ołtarze zostaną wzniesione przy kościele akademickim św. Anny, kościele seminaryjnym, kościele sióstr wizytek, a także na placu Piłsudskiego.

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Wyjątkowość czterech ołtarzy w Warszawie

Jak przekazała Archidiecezja Warszawska, podczas uroczystej procesji Bożego Ciała Najświętszy Sakrament będzie niesiony w zabytkowej monstrancji z Bazyliki Świętego Krzyża, a ochraniać go będzie baldachim z parafii archikatedralnej.

Każdy ze wzniesionych na trasie procesji ołtarzy będzie wyglądał zupełnie inaczej. Pierwsze trzy (przy kościele akademickim św. Anny, kościele seminaryjnym i kościele sióstr wizytek) zaprojektowały prof. dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska i mgr Marta Chodorek z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Z kolei czwarty ołtarz, na placu Piłsudskiego, przygotowuje Ordynariat Polowy Wojska Polskiego.

Przy każdym z nich będzie również inna oprawa muzyczna.

  • Pierwszy ołtarz - oprawę muzyczną zapewni Chór Akademicki św. Anny i Warszawski Chór Międzyuczelniany
  • Drugi ołtarz - za oprawę muzyczną będzie odpowiadać Warszawski Chór Papieski im. św. Jana Pawła II
  • Trzeci ołtarz - oprawę muzyczną zapewni Chór Archikatedry Warszawskiej
  • Czwarty ołtarz - oprawę muzyczną zapewni Chór Reprezentacyjny Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

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Przy czwartym ołtarzu kazanie wygłosi metropolita warszawski abp Adrian Galbas, a na zakończenie procesji uczestnicy odśpiewają dziękczynne "Te Deum". Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem nastąpi zakończenie uroczystej procesji Bożego Ciała w Warszawie.

Bezpośrednio po niej na pl. Piłsudskiego zostanie odprawiona jeszcze Msza Święta dla tych, którzy wcześniej nie uczestniczyli w Eucharystii w Archikatedrze Warszawskiej.

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