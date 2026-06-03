Metro w Warszawie ma kursować sprawniej. Ruszył kolejny etap prac

Trwają roboty przy rozbudowie stacji metra Kabaty

W stolicy trwają prace przy rozbudowie układu torowego stacji metra Kabaty. Jak przekazali niedawno przedstawiciele Metra Warszawskiego, na plac robót już trafił specjalistyczny dźwig, który umożliwi realizację ścian szczelinowych przystanku.

"Najpierw muszą powstać murki. To tymczasowe konstrukcje, których zadaniem jest wyznaczenie precyzyjnej geometrii i kierunku wykonywania ścian szczelinowych. Stabilizują górną część wykopu w pierwszej fazie głębienia oraz prowadzą ciężki chwytak. Kiedy dwa równoległe murki będą już gotowe, wprowadzony zostanie pomiędzy nimi ogromny chwytak, który wykopie głęboką na ok. 15 m szczelinę. Po uzyskaniu odpowiedniej głębokości, do wykopu wpuszczane będą klatki zbrojeniowe. Aby zapewnić stabilność wykopu podczas głębienia, wtłaczany będzie do środka bentonit, czyli specjalna zawiesina zapobiegająca osuwaniu się gruntu wewnątrz szczeliny" - wyjaśniono.

Po zakończeniu opisywanych prac bentonit zostanie wymieniony na beton, wprowadzany do wykopu specjalnymi rurami. Dzięki temu będzie mogła powstać konstrukcja przyszłej poszerzonej komory torów odstawczych.

Metro Warszawskie uspokaja

Główne roboty przy głębieniu ścian szczelinowych ruszyły we wtorek, 2 czerwca i potrwają do połowy miesiąca. Choć prace prowadzone są w ciągu dnia, na szczęście nie zwiastują dużych utrudnień. "Warszawskie Metro uspokaja, że na obecnym etapie nie są planowane istotne ograniczenia w ruchu związane z realizacją ścian szczelinowych na Kabatach" - czytamy w komunikacie spółki.

Jak wspomnieliśmy, dzięki przeprowadzeniu przebudowy ruch metra ma zostać usprawniony, a wydłużone postoje na stacjach dojazdowych do Kabat - wyeliminowane. Przedstawiciele Metra Warszawskiego podkreślili, że po zakończeniu robót pociągi będą mogły zawracać za stacją pasażerską, a jednocześnie kolejne składy płynnie wjadą na linię z pobliskiej STP.

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