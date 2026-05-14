Juwenalia Śląskie 2026: Trzy dni koncertów w Katowicach

W drugiej połowie maja Katowice po raz kolejny przejmą miano głównego ośrodka kultury studenckiej. Między 21 a 23 maja Katowicki Park Leśny na Muchowcu przejdzie całkowitą metamorfozę i zamieni się w gigantyczną strefę festiwalową. Wielkie święto żaków zaoferuje uczestnikom rozbudowany program muzyczny, imponującą oprawę świetlną oraz szampańską zabawę do białego rana. Nadchodzące Juwenalia Śląskie 2026 to bez wątpienia jedno z najważniejszych wiosennych wydarzeń rozrywkowych w całym regionie.

Twórcy tego muzycznego przedsięwzięcia stopniowo ujawniają nazwiska artystów, którzy uświetnią wiosenny festiwal. W oficjalnym zestawieniu znaleźli się niezwykle popularni przedstawiciele rodzimej estrady, w tym między innymi Gibbs, Guzior, Fukaj, a także Jan-Rapowanie, Kuban, Grubson oraz zagraniczny gość TOMM¥ €A$H. Lista wykonawców wciąż pozostaje otwarta, ponieważ organizatorzy celowo zostawili w harmonogramie puste miejsca. Kolejne muzyczne gwiazdy ukryte pod szyldem „TBA” poznamy w nadchodzących tygodniach.

Organizatorzy stale nawiązują też do ogromnego sukcesu, jakim cieszyły się poprzednie edycje imprezy, w tym chociażby Juwenalia 2025:

Kto wystąpi na Muchowcu? Znamy pełny line-up na Juwenalia Śląskie

Koncertowa część imprezy wystartuje w czwartek 21 maja. Tego dnia przed katowicką publicznością zaprezentują się Jan-Rapowanie, estoński raper TOMM¥ €A$H, skład Rów Babicze oraz hubert. Piątkowy wieczór zarezerwowano dla takich twórców jak Kuban, prześmiewcza formacja Bracia Figo Fagot, weteran sceny Grubson oraz zespół Lordofon. Z kolei sobota przyniesie potężną dawkę hip-hopu i alternatywy. Wielki finał z udziałem Gibbsa, Guziora, Fukaja, Opała, Coals i grupy Lor z pewnością zamknie całe wydarzenie z ogromnym przytupem. Poniżej prezentujemy dokładny podział artystów na poszczególne dni:

Czwartek - 21.05.2026

Jan-Rapowanie rozpocznie festiwalowy maraton

TOMM¥ €A$H przyjedzie z zagranicznym repertuarem

Rów Babicze rozgrzeje publiczność swoimi hitami

hubert. dopełni pierwszy dzień koncertów

TBA - nazwisko niebawem zostanie ujawnione

Piątek - 22.05.2026

Kuban zaprezentuje swój najnowszy materiał

Bracia Figo Fagot zadbają o humorystyczny akcent

Grubson porwie tłumy sprawdzonymi przebojami

Lordofon zagra koncert pełen gitarowych brzmień

Wojtek Szumański dołączy do piątkowego składu

Lotta zamknie listę wykonawców tego dnia

Sobota - 23.05.2026

Gibbs zapewni solidną dawkę emocji na finał

Guzior wystąpi z dobrze znanym rapowym show

Fukaj zrzeszy pod sceną najmłodszych fanów

Seni x Inee zaprezentują swój unikalny styl

Opał dostarczy mocnych lirycznych wrażeń

Coals oczaruje słuchaczy mroczną alternatywą

Lor zagra delikatne, nastrojowe kompozycje

ZuzaOk rozbuja festiwalowy tłum do późnych godzin

Bubblegun postawi kropkę nad i w całym line-upie

Atrakcje i tradycyjny korowód studencki na Juwenaliach 2026 w Katowicach

Na terenie katowickiego Muchowca wyrosną w tym roku dwie niezależne sceny muzyczne, a wokół nich powstanie bogata infrastruktura dla imprezowiczów. Uczestnicy będą mogli skorzystać z rozbudowanej strefy gastronomicznej, wziąć udział w tematycznych konkursach i zrelaksować się w specjalnie przygotowanych sektorach. Prawdziwym hitem ma okazać się leśny chill zone oraz tajemnicza przestrzeń nazwana „dziuplą”, które niewątpliwie nadadzą festiwalowi niepowtarzalny i mocno unikalny charakter.

Właściwe obchody studenckiego święta wystartują jednak znacznie szybciej niż same koncerty w parku. Tradycyjnie już we wtorek 19 maja przez centrum Katowic przemaszeruje barwny korowód żaków, natomiast środa upłynie pod znakiem imprez w lokalnych klubach i mniejszych wydarzeń towarzyszących. Organizatorzy informują o błyskawicznym tempie sprzedaży biletów i ogromnym zainteresowaniu ze strony wielotysięcznej publiczności. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że katowicki Muchowiec ponownie zaliczy frekwencyjny rekord i potwierdzi status najlepszej studenckiej imprezy w regionie.