Spis treści
Juwenalia Śląskie 2026: Trzy dni koncertów w Katowicach
W drugiej połowie maja Katowice po raz kolejny przejmą miano głównego ośrodka kultury studenckiej. Między 21 a 23 maja Katowicki Park Leśny na Muchowcu przejdzie całkowitą metamorfozę i zamieni się w gigantyczną strefę festiwalową. Wielkie święto żaków zaoferuje uczestnikom rozbudowany program muzyczny, imponującą oprawę świetlną oraz szampańską zabawę do białego rana. Nadchodzące Juwenalia Śląskie 2026 to bez wątpienia jedno z najważniejszych wiosennych wydarzeń rozrywkowych w całym regionie.
Twórcy tego muzycznego przedsięwzięcia stopniowo ujawniają nazwiska artystów, którzy uświetnią wiosenny festiwal. W oficjalnym zestawieniu znaleźli się niezwykle popularni przedstawiciele rodzimej estrady, w tym między innymi Gibbs, Guzior, Fukaj, a także Jan-Rapowanie, Kuban, Grubson oraz zagraniczny gość TOMM¥ €A$H. Lista wykonawców wciąż pozostaje otwarta, ponieważ organizatorzy celowo zostawili w harmonogramie puste miejsca. Kolejne muzyczne gwiazdy ukryte pod szyldem „TBA” poznamy w nadchodzących tygodniach.
Organizatorzy stale nawiązują też do ogromnego sukcesu, jakim cieszyły się poprzednie edycje imprezy, w tym chociażby Juwenalia 2025:
Kto wystąpi na Muchowcu? Znamy pełny line-up na Juwenalia Śląskie
Koncertowa część imprezy wystartuje w czwartek 21 maja. Tego dnia przed katowicką publicznością zaprezentują się Jan-Rapowanie, estoński raper TOMM¥ €A$H, skład Rów Babicze oraz hubert. Piątkowy wieczór zarezerwowano dla takich twórców jak Kuban, prześmiewcza formacja Bracia Figo Fagot, weteran sceny Grubson oraz zespół Lordofon. Z kolei sobota przyniesie potężną dawkę hip-hopu i alternatywy. Wielki finał z udziałem Gibbsa, Guziora, Fukaja, Opała, Coals i grupy Lor z pewnością zamknie całe wydarzenie z ogromnym przytupem. Poniżej prezentujemy dokładny podział artystów na poszczególne dni:
Czwartek - 21.05.2026
- Jan-Rapowanie rozpocznie festiwalowy maraton
- TOMM¥ €A$H przyjedzie z zagranicznym repertuarem
- Rów Babicze rozgrzeje publiczność swoimi hitami
- hubert. dopełni pierwszy dzień koncertów
- TBA - nazwisko niebawem zostanie ujawnione
Piątek - 22.05.2026
- Kuban zaprezentuje swój najnowszy materiał
- Bracia Figo Fagot zadbają o humorystyczny akcent
- Grubson porwie tłumy sprawdzonymi przebojami
- Lordofon zagra koncert pełen gitarowych brzmień
- Wojtek Szumański dołączy do piątkowego składu
- Lotta zamknie listę wykonawców tego dnia
Sobota - 23.05.2026
- Gibbs zapewni solidną dawkę emocji na finał
- Guzior wystąpi z dobrze znanym rapowym show
- Fukaj zrzeszy pod sceną najmłodszych fanów
- Seni x Inee zaprezentują swój unikalny styl
- Opał dostarczy mocnych lirycznych wrażeń
- Coals oczaruje słuchaczy mroczną alternatywą
- Lor zagra delikatne, nastrojowe kompozycje
- ZuzaOk rozbuja festiwalowy tłum do późnych godzin
- Bubblegun postawi kropkę nad i w całym line-upie
Atrakcje i tradycyjny korowód studencki na Juwenaliach 2026 w Katowicach
Na terenie katowickiego Muchowca wyrosną w tym roku dwie niezależne sceny muzyczne, a wokół nich powstanie bogata infrastruktura dla imprezowiczów. Uczestnicy będą mogli skorzystać z rozbudowanej strefy gastronomicznej, wziąć udział w tematycznych konkursach i zrelaksować się w specjalnie przygotowanych sektorach. Prawdziwym hitem ma okazać się leśny chill zone oraz tajemnicza przestrzeń nazwana „dziuplą”, które niewątpliwie nadadzą festiwalowi niepowtarzalny i mocno unikalny charakter.
Właściwe obchody studenckiego święta wystartują jednak znacznie szybciej niż same koncerty w parku. Tradycyjnie już we wtorek 19 maja przez centrum Katowic przemaszeruje barwny korowód żaków, natomiast środa upłynie pod znakiem imprez w lokalnych klubach i mniejszych wydarzeń towarzyszących. Organizatorzy informują o błyskawicznym tempie sprzedaży biletów i ogromnym zainteresowaniu ze strony wielotysięcznej publiczności. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że katowicki Muchowiec ponownie zaliczy frekwencyjny rekord i potwierdzi status najlepszej studenckiej imprezy w regionie.