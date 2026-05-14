Wielka przebudowa terenów Muzeum Śląskiego

Północna część dawnej kopalni Katowice, zamkniętej w 1996 roku, przez dekady tętniła życiem za sprawą maszyn i codziennej pracy górników. Obecnie teren ten wchodzi w skład Muzeum Śląskiego i katowickiej Strefy Kultury, choć wiele zabytkowych budynków wciąż stoi pustych. Teraz nieużywane przestrzenie przejdą gruntowną metamorfozę, odzyskując dawny blask.

Placówka muzealna inauguruje kolejną fazę gigantycznej modernizacji obszarów pokopalnianych. Zgodnie z założeniami, siedem historycznych gmachów przemysłowych zyska zupełnie nowe zastosowanie. Głównym celem projektu jest ocalenie poprzemysłowej spuścizny Śląska, przy jednoczesnym udostępnieniu atrakcyjnych miejsc dla turystów oraz lokalnej społeczności.

Jednym z kluczowych elementów przedsięwzięcia będzie odświeżenie dawnej maszynowni. W jej wnętrzu znajduje się gigantyczna maszyna parowa, dawniej wprawiająca w ruch kopalniany sprzęt, która zostanie starannie odrestaurowana wraz z oryginalnym otoczeniem. Dla zwiedzających zaplanowano budowę specjalnej antresoli, pozwalającej podziwiać ten unikatowy zabytek z zupełnie nowej, wyższej perspektywy.

Szyb Bartosz i stara wieża ciśnień z nowym przeznaczeniem

Na tym plany się nie kończą, ponieważ modernizacja obejmie również historyczną wieżę ciśnień oraz szyb Bartosz. Muzealnicy chcą tam zaaranżować strefy dedykowane relaksowi i spotkaniom towarzyskim. W odnowionej wieży docelowo ma funkcjonować kawiarnia, stanowiąca punkt odpoczynku dla gości chętnie odwiedzających całą Strefę Kultury.

Zasadnicze modyfikacje nie ominą dawnej elektrowni kopalni Katowice. Obiekt ten zaopatrywał w prąd nie tylko górniczą infrastrukturę, ale także sąsiadującą dzielnicę Bogucice, jednak od dłuższego czasu popadał w ruinę i stał pusty. Po zakończeniu prac budowlanych gmach przekształci się w nowoczesne centrum wielofunkcyjne.

Historyczne mury staną się areną dla wystaw sztuki współczesnej, różnorodnych eventów kulturalnych oraz dużych koncertów. Zaprojektowano tam również specjalną przestrzeń na punkty gastronomiczne. Przedstawiciele muzeum zaznaczają, że obiekt będzie służył wszystkim mieszkańcom regionu, a nie tylko osobom, które chcą zwiedzać dostępne ekspozycje.

Gruntowny remont czeka także dawną kuźnię oraz warsztaty, gdzie docelowo powstanie wystawa obrazująca historię śląskiego przemysłu. W planach jest zachowanie autentycznych torowisk i szyn, które niegdyś służyły do przewożenia ciężkiego sprzętu na terenie całego zakładu. Takie rozwiązanie pozwoli gościom na bezpośredni kontakt z autentycznymi reliktami przemysłowej przeszłości Górnego Śląska.

Do sieci trafiły już pierwsze wizualizacje nowej przestrzeni.

Władze Muzeum Śląskiego o inwestycji: to finał budowy Strefy Kultury

Dyrekcja Muzeum Śląskiego otwarcie zaznacza, że planowana przebudowa to symboliczny finisz długiego procesu formowania katowickiej Strefy Kultury. Jest to ostatni tak rozległy fragment dawnego zakładu górniczego, który do tej pory z różnych przyczyn nie doczekał się pełnej i kompleksowej rewitalizacji.

Całość skomplikowanych prac wyceniono na sumę około 180 milionów złotych. Pierwsze roboty budowlane mają ruszyć jeszcze w bieżącym roku, a jeśli harmonogram zostanie w pełni dotrzymany, odrestaurowana strefa północna przyjmie pierwszych zwiedzających już w 2029 roku.