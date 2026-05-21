Weekend w Opolu z coraz wyższą temperaturą. Niedziela zapowiada się najcieplej

Pogoda w Opolu: 22-24 maja

Nadchodzący weekend w Opolu przyniesie stopniowe ocieplenie, a pogoda będzie się poprawiać z dnia na dzień. Piątek i sobota będą do siebie podobne pod względem temperatury, ale to niedziela okaże się najcieplejszym dniem. W prognozach pojawiają się też przelotne opady deszczu.

Piątek z chmurami i niewielkim deszczem

Weekend rozpocznie się w Opolu przy dużym zachmurzeniu. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie około 21 stopni Celsjusza, natomiast w nocy temperatura spadnie do około 10 stopni. Synoptycy prognozują również niewielkie opady deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota bez deszczu, ale wciąż pochmurna

Sobota w Opolu przyniesie chwilową przerwę od opadów. Tego dnia deszcz nie powinien się pojawić, jednak na niebie wciąż dominować będą chmury. Temperatura pozostanie na podobnym poziomie co w piątek i w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 21 stopni. Noce staną się nieco cieplejsze, z temperaturą minimalną w okolicach 12 stopni. Wiatr osłabnie do około 2 m/s.

Wyraźne ocieplenie i więcej słońca w niedzielę

Niedziela zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu w Opolu. Na termometrach zobaczymy nawet 25 stopni Celsjusza, a na niebie pojawi się więcej przejaśnień, choć zachmurzenie nadal będzie umiarkowane. Najniższa temperatura w nocy wyniesie około 13 stopni, kontynuując trend cieplejszych nocy. Tego dnia mogą jednak powrócić niewielkie opady deszczu. Wiatr utrzyma swoją prędkość na poziomie około 2 m/s.

Jaki będzie weekend w Opolu?

Sobota, mimo pochmurnej aury, będzie najlepszym dniem na dłuższe aktywności na zewnątrz, ponieważ prognozy nie przewidują deszczu. Niedziela z kolei, dzięki wyższej temperaturze i większej ilości słońca, może zachęcać do spędzenia czasu w parkach czy ogrodach. Warto jednak mieć na uwadze, że zarówno w piątek, jak i w niedzielę, mogą pojawić się przelotne opady.

Dane pogodowe: OpenWeather