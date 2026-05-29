Zupełnie nowy kierunek studiów. To będzie współpraca z AI!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-05-29 7:08

Nowoczesne technologie i systemy informatyczne rewolucjonizują współczesny świat. Rynek pracy zgłasza ogromne zapotrzebowanie na ekspertów z tej branży, dlatego kolejne szkoły wyższe modyfikują swoją ofertę edukacyjną. W odpowiedzi na te trendy m.in. Politechnika Opolska uruchamia nabór na stacjonarne studia pierwszego stopnia poświęcone wyłącznie zagadnieniom sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja

i

Autor: Aileenchik/ Shutterstock Kobieta trzyma smartfon z biało-niebieską grafiką na ekranie, symbolizującą sztuczną inteligencję. Obraz nawiązuje do wpływu AI na decyzje zakupowe i rozwój e-commerce, o czym przeczytasz więcej na portalu Super Biznes.

Rozwój sztucznej inteligencji kształtuje współczesny rynek pracy

Nowoczesne algorytmy rewolucjonizują funkcjonowanie praktycznie wszystkich sektorów gospodarki. Wpływają na branżę finansową, usprawniają procedury medyczne i napędzają rozwój przemysłu. Zaawansowane rozwiązania cyfrowe pozwalają na błyskawiczne przetwarzanie ogromnych pakietów informacji oraz znacząco optymalizują procesy decyzyjne firm. Przedsiębiorstwa pilnie poszukują ekspertów potrafiących obsługiwać takie narzędzia, a wykwalifikowani specjaliści od technologii cyfrowych mogą przebierać w ofertach zatrudnienia. Rozpoczęcie nauki w obszarze innowacyjnych technologii stanowi więc obecnie wyjątkowo obiecującą ścieżkę kariery dla absolwentów szkół średnich.

Polecany artykuł:

Najtańsze kurorty nad Bałtykiem. Tu nie wydasz fortuny

Sztuczna inteligencja na Politechnice Opolskiej. Program studiów pierwszego stopnia

Władze opolskiej uczelni technicznej zdecydowały się rozszerzyć ofertę edukacyjną o zupełnie nową i innowacyjną specjalizację związaną ze sztuczną inteligencją. Harmonogram zajęć przygotowano pod kątem zdobywania praktycznych umiejętności niezbędnych przy konstruowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych. Słuchacze pierwszego roku zdobędą bardzo konkretną wiedzę z zakresu:

  • pisania zaawansowanych algorytmów obliczeniowych,
  • tworzenia modeli przewidujących zachowania na podstawie zebranych danych,
  • budowania funkcjonalnych rozwiązań dla biznesu,
  • obsługi systemów głębokiego uczenia maszynowego,
  • przetwarzania materiałów graficznych oraz dźwiękowych,
  • praktycznego wykorzystania widzenia komputerowego i języka naturalnego.

Taka ścieżka kształcenia sprawdzi się doskonale w przypadku osób, które wykazują ściśle sprecyzowane predyspozycje techniczne. Oferta opolskiej placówki jest skierowana do maturzystów, którzy:

  • pasjonują się cyfrowymi innowacjami,
  • posiadają ścisłe umysły i lubią matematykę,
  • pragną zgłębiać techniczne aspekty działania nowoczesnych programów,
  • wiążą swoją przyszłość z nowatorskimi przedsięwzięciami,
  • szukają profesji bezpiecznej w dobie powszechnej automatyzacji.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najbardziej opłacalne kierunki studiów

studia
Galeria zdjęć 9

Zarobki specjalistów od AI i data science

Specjaliści związani ze sztuczną inteligencją dominują w zestawieniach płac sektora technologicznego. Na początku kariery otrzymują oferty rzędu 7-12 tys. zł brutto. Odpowiednia praktyka winduje stawki do 12-20 tys. zł brutto. Z kolei najbardziej doświadczeni inżynierowie danych inkasują od 20 do 30 tys. zł brutto, a nierzadko kwoty te rosną jeszcze bardziej na wyższych stanowiskach eksperckich.

QUIZ. Wymysł AI czy rzeczywistość? Sprawdź się w pojedynku ze sztuczną inteligencją
Pytanie 1 z 10
Czy istniała wojna trwająca 38 minut?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki