Zupełnie nowy kierunek studiów. To będzie współpraca z AI!

Rozwój sztucznej inteligencji kształtuje współczesny rynek pracy

Nowoczesne algorytmy rewolucjonizują funkcjonowanie praktycznie wszystkich sektorów gospodarki. Wpływają na branżę finansową, usprawniają procedury medyczne i napędzają rozwój przemysłu. Zaawansowane rozwiązania cyfrowe pozwalają na błyskawiczne przetwarzanie ogromnych pakietów informacji oraz znacząco optymalizują procesy decyzyjne firm. Przedsiębiorstwa pilnie poszukują ekspertów potrafiących obsługiwać takie narzędzia, a wykwalifikowani specjaliści od technologii cyfrowych mogą przebierać w ofertach zatrudnienia. Rozpoczęcie nauki w obszarze innowacyjnych technologii stanowi więc obecnie wyjątkowo obiecującą ścieżkę kariery dla absolwentów szkół średnich.

Sztuczna inteligencja na Politechnice Opolskiej. Program studiów pierwszego stopnia

Władze opolskiej uczelni technicznej zdecydowały się rozszerzyć ofertę edukacyjną o zupełnie nową i innowacyjną specjalizację związaną ze sztuczną inteligencją. Harmonogram zajęć przygotowano pod kątem zdobywania praktycznych umiejętności niezbędnych przy konstruowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych. Słuchacze pierwszego roku zdobędą bardzo konkretną wiedzę z zakresu:

pisania zaawansowanych algorytmów obliczeniowych,

tworzenia modeli przewidujących zachowania na podstawie zebranych danych,

budowania funkcjonalnych rozwiązań dla biznesu,

obsługi systemów głębokiego uczenia maszynowego,

przetwarzania materiałów graficznych oraz dźwiękowych,

praktycznego wykorzystania widzenia komputerowego i języka naturalnego.

Taka ścieżka kształcenia sprawdzi się doskonale w przypadku osób, które wykazują ściśle sprecyzowane predyspozycje techniczne. Oferta opolskiej placówki jest skierowana do maturzystów, którzy:

pasjonują się cyfrowymi innowacjami,

posiadają ścisłe umysły i lubią matematykę,

pragną zgłębiać techniczne aspekty działania nowoczesnych programów,

wiążą swoją przyszłość z nowatorskimi przedsięwzięciami,

szukają profesji bezpiecznej w dobie powszechnej automatyzacji.

Zarobki specjalistów od AI i data science

Specjaliści związani ze sztuczną inteligencją dominują w zestawieniach płac sektora technologicznego. Na początku kariery otrzymują oferty rzędu 7-12 tys. zł brutto. Odpowiednia praktyka winduje stawki do 12-20 tys. zł brutto. Z kolei najbardziej doświadczeni inżynierowie danych inkasują od 20 do 30 tys. zł brutto, a nierzadko kwoty te rosną jeszcze bardziej na wyższych stanowiskach eksperckich.