Zupełnie nowy kierunek studiów. To będzie współpraca z AI!

Rozwój sztucznej inteligencji kształtuje współczesny rynek pracy
Nowoczesne algorytmy rewolucjonizują funkcjonowanie praktycznie wszystkich sektorów gospodarki. Wpływają na branżę finansową, usprawniają procedury medyczne i napędzają rozwój przemysłu. Zaawansowane rozwiązania cyfrowe pozwalają na błyskawiczne przetwarzanie ogromnych pakietów informacji oraz znacząco optymalizują procesy decyzyjne firm. Przedsiębiorstwa pilnie poszukują ekspertów potrafiących obsługiwać takie narzędzia, a wykwalifikowani specjaliści od technologii cyfrowych mogą przebierać w ofertach zatrudnienia. Rozpoczęcie nauki w obszarze innowacyjnych technologii stanowi więc obecnie wyjątkowo obiecującą ścieżkę kariery dla absolwentów szkół średnich.
Władze opolskiej uczelni technicznej zdecydowały się rozszerzyć ofertę edukacyjną o zupełnie nową i innowacyjną specjalizację związaną ze sztuczną inteligencją. Harmonogram zajęć przygotowano pod kątem zdobywania praktycznych umiejętności niezbędnych przy konstruowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych. Słuchacze pierwszego roku zdobędą bardzo konkretną wiedzę z zakresu:
- pisania zaawansowanych algorytmów obliczeniowych,
- tworzenia modeli przewidujących zachowania na podstawie zebranych danych,
- budowania funkcjonalnych rozwiązań dla biznesu,
- obsługi systemów głębokiego uczenia maszynowego,
- przetwarzania materiałów graficznych oraz dźwiękowych,
- praktycznego wykorzystania widzenia komputerowego i języka naturalnego.
Taka ścieżka kształcenia sprawdzi się doskonale w przypadku osób, które wykazują ściśle sprecyzowane predyspozycje techniczne. Oferta opolskiej placówki jest skierowana do maturzystów, którzy:
- pasjonują się cyfrowymi innowacjami,
- posiadają ścisłe umysły i lubią matematykę,
- pragną zgłębiać techniczne aspekty działania nowoczesnych programów,
- wiążą swoją przyszłość z nowatorskimi przedsięwzięciami,
- szukają profesji bezpiecznej w dobie powszechnej automatyzacji.
Zarobki specjalistów od AI i data science
Specjaliści związani ze sztuczną inteligencją dominują w zestawieniach płac sektora technologicznego. Na początku kariery otrzymują oferty rzędu 7-12 tys. zł brutto. Odpowiednia praktyka winduje stawki do 12-20 tys. zł brutto. Z kolei najbardziej doświadczeni inżynierowie danych inkasują od 20 do 30 tys. zł brutto, a nierzadko kwoty te rosną jeszcze bardziej na wyższych stanowiskach eksperckich.