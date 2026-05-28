Weekend w Opolu z deszczową przerwą. Po chłodniejszej sobocie wróci ciepło

Pogoda w Opolu: 29-31 maja

Mieszkańcy Opola powinni przygotować się na pogodową przeplatankę w trakcie najbliższego weekendu. Aura będzie kapryśna, a poszczególne dni mocno się od siebie odróżnią. Prognoza zapowiada zarówno ciepłe i pogodne chwile, jak i jeden dzień z deszczem i niższą temperaturą. Kluczowa okaże się sobota, która podzieli weekend na dwie różne części.

Piątek rozpocznie weekend ciepłem

Początek weekendu w Opolu, 29 maja, zapowiada się bardzo przyjemnie. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, ale nie przewiduje się opadów deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do około 21 stopni Celsjusza, co stworzy dobre warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Noc będzie jednak chłodna, z temperaturą spadającą do około 8°C. Wiatr pozostanie słaby, wiejąc z prędkością około 2,5 m/s.

Sobota z deszczem i ochłodzeniem

W sobotę, 30 maja, pogoda w Opolu ulegnie wyraźnemu załamaniu. To będzie najchłodniejszy i najbardziej deszczowy dzień weekendu. Temperatura maksymalna wyniesie zaledwie około 17 stopni, co będzie odczuwalną zmianą w porównaniu z piątkiem. Prognozowane są słabe, ale dość obfite opady deszczu. Noc również będzie cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 12°C. Prędkość wiatru nie ulegnie zmianie.

Niedziela przyniesie powrót słońca i wysokiej temperatury

Ostatni dzień weekendu, 31 maja, przyniesie znaczną poprawę aury i okaże się najcieplejszym dniem. Po deszczowej sobocie do Opola wróci ciepło. Termometry pokażą nawet 22 stopnie Celsjusza. Deszcz praktycznie zaniknie, a na niebie znów zagości umiarkowane zachmurzenie. Temperatura w nocy spadnie do około 11 stopni. To będzie pogodny i ciepły koniec weekendu.

Weekend w Opolu: co robić przy takiej pogodzie?

Zmienna aura zachęca do elastycznego planowania. Ciepły i bezdeszczowy piątek oraz niedziela to idealny czas na aktywności na świeżym powietrzu. Długie spacery, wycieczki rowerowe czy spotkania w parkach będą dobrym pomysłem. Z kolei deszczowa i chłodniejsza sobota może być okazją do nadrobienia zaległości kulturalnych, odwiedzenia kina lub spędzenia czasu w jednej z lokalnych kawiarni. Warto wykorzystać pogodniejsze dni na bycie na zewnątrz, a plany wymagające dachu nad głową zostawić na środek weekendu.

Dane pogodowe: OpenWeather