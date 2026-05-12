Maria Czubaszek zmarła 10 lat temu. Wraz z mężem spoczywa w nietypowym grobie

Nietypowy grób Marii Czubaszek w Warszawie

Warszawskie cmentarze na Powązkach słyną z licznych gwiazd, legendarnych postaci i polityków, które tu spoczywają. Miejsce ostatniego spoczynku na Powązkach Wojskowych znalazła też słynna satyryczka i osobowość medialna, Maria Czubaszek. 12 maja 2026 mija dokładnie 10 lat od śmierci tej popularnej autorki i komentatorki życia publicznego.

Jej grób na Powązkach znacząco różni się jednak od klasycznego nagrobka, do jakiego przywykliśmy. Nie znajduje się bowiem w ziemi, lecz jest częścią kolumbarium, a więc specjalnej ściany wzniesionej w obrębie cmentarza i wyposażonej w nisze, w których przechowuje się urny z prochami zmarłych. Co ciekawe tego typu praktyka pochówku zmarłych była obecna już w starożytności - m.in. w antycznym Rzymie.

W taki właśnie sposób zostało przygotowane miejsce ostatniego spoczynku Marii Czubaszek. W tej samej wnęce w 2021 roku pochowano również męża artystki, uznanego jazzmana Wojciecha Karolaka, który odszedł 5 lat po swojej żonie.

Osoby pragnące odwiedzić miejsce spoczynku Marii Czubaszek i Wojciecha Karolaka, po wejściu przez bramę główną cmentarza od ulicy Powązkowskiej 43/45 powinny kierować się od razu w prawo, wzdłuż muru cmentarza, gdzie znajduje się wspomniane kolumbarium.

Maria Czubaszek - kim była? Życie, kariera

Maria Czubaszek urodziła się 9 sierpnia 1939 roku w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczęła od pracy w Programie I Polskiego Radia, gdzie szybko zaczęła przejawiać talent satyryczny; w 1966 przeszła do radiowej Trójki, z którą związana była przez kolejne lata. Stworzyła tam takie kultowe audycje jak: "Dym z papierosa", "Serwus, jestem nerwus" i "Dzień dobry, jestem z Kobry". Jej teksty wykonywała plejada ówczesnych polskich gwiazd z Ireną Kwiatkowską i Bohdanem Łazuką na czele.

Z czasem Czubaszek zaczęła udzielać się jako autorka tekstów piosenek dla takich wykonawców jak m.in. Alibabki, Ewa Bem, Andrzej Dąbrowski, Grażyna Łobaszewska, Krystyna Prońko, Ryszard Rynkowski, Trubadurzy czy Vox.

Od maja 1976 Czubaszek była też etatowym członkiem redakcji literacko-satyrycznego tygodnika „Szpilki”, zasiadała też w jury licznych przeglądów kabaretowych organizowanych w całej Polsce, a w trakcie wieloletniej kariery współpracowała także z wieloma innymi mediami.

Od września 2011 roku była stałą komentatorką programu "Szkło kontaktowe" nadawanego w TVN24. Jako osoba publiczna znana była z odważnego deklarowania, często kontrowersyjnych, poglądów: deklarowała się jako ateistka, zwolenniczka aborcji i eutanazji oraz zwolenniczka palenia papierosów.

20 maja 2009 z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego odebrała Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Zmarła 12 maja 2016 roku w wieku 76 lat. Przyczyną było wycieńczenie organizmu oraz komplikacje związane z funkcjonowaniem układu krążenia.

Słynne powiedzonka Marii Czubaszek

Dla młodszych pokoleń Maria Czubaszek to przede wszystkim współautorka scenariusza hitowego serialu TVN BrzydUla, w którym odpowiadała m.in. za charakterystyczne teksty postaci Violetty Kubasińskiej granej przez Małgorzatę Sochę, które szybko zyskały wielką popularność.

Sama Czubaszek również często posługiwała się charakterystycznymi powiedzonkami, które do dziś funkcjonują w obiegu społecznym jako żartobliwe cytaty z tej autorki. Są to m.in.:

"(…) prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo"

„Młodość musi się wyszumieć, a starość wypalić".

"Wyszłam za mąż, zaraz wracam"

„Przed ślubem trzeba mieć oczy szeroko otwarte, a po ślubie trzeba je przymykać"

"Urodę zawsze miałam nienachalną"