W PRL-u rosła na każdej działce ROD. Hortensje mogły się przy niej schować! Podlewaj krzew tym domowym naparem, a rozkwitnie piekniej niż kiedykolwiek

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-03-02 10:05

Nie tylko hortensje i rododendrony dawniej zdobiły działki i ogrody Polaków. W PRL-u modne były działki ROD, gdzie pielęgnowano kolorowe kwiaty. Jednym z nich była bylina, która dzisiaj została na dobre zapomniana. Dawniej miał ją każdy na swojej działce. Posadź ją i ty, a ozdobi Twój ogród baldachimem kwiatów.

Firletka czerwona

i

Autor: Armastas/ Getty Images
  • Firletka chalcedońska, popularna w PRL-u, to odporna bylina o niskich wymaganiach, kwitnąca od czerwca do września.
  • Wczesną wiosną firletka potrzebuje intensywnego nawożenia, a domowy nawóz z fusów po kawie dostarczy jej niezbędnych składników odżywczych.
  • Odkryj, jak przygotować prosty nawóz z fusów kawy, który zapewni firletce bujne kwitnienie i wzmocni jej odporność.

Płomień miłości, a nawet ognista piękność - tak w PRL-u nazywano firletkę chalcedońską. Jest to gatunek byliny, który był szczególnie popularny w PRL- na działkach ROD. W tamtych czasach była popularniejsza nawet od hortensji

Firletka chalcedońska na niewielkie wymagania pielęgnacyjne i przepięknie zdobi ogród czerwonymi kwiatami. Kwitnie od czerwca do września i zamienia przestrzeń w kolorową łąkę pełną kwiatów. Dzisiaj firletka chalcedońska wraca do łask i coraz częściej sadzona jest w ogrodach. Warto zatem poznać tajniki jej pielęgnacji i sprawdzić, czym nawozić firletkę, aby kwitła jak najpiękniej.

Wymieszaj z wodą i podlewaj tym firletkę chalcedońską. Rozkwitnie pięknie niż w PRL-u

Firletka to roślina wieloletnia, odporna na niskie temperatury oraz wiatr. Wczesną wiosną, jak w przypadku innych roślin wieloletnich, wymaga intensywnego nawożenia. Stosowanie wieloskładnikowych nawozów intensyfikuje procesy wzrostu oraz przyspiesza kwitnienie. Firletka chalcedońska najlepiej rośnie na słonecznych stanowisku w wilgotnej, przepuszczalnej glebie. 

Jednym z najczęściej polecanych domowych nawozów do firletki są fusy po kawie. Zawierają one magnez, potas oraz fosfor. Składniki te są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania roślin. Wzmacniają system korzeniowy oraz stymulują wzrost. Sprawiają, że rośliny są bardziej odporne na działanie szkodników oraz wielu chorób. Fusy po kawie to także azot, który bierze udział w procesach fotosyntezy i odpowiada na bujnie i zielone liście. Odżywki na bazie fusów po kawie delikatnie zakwaszają pH gleby i dodatkowo ja spulchniają. Dodane bezpośrednio do ziemi przeciwdziałają utracie wilgoci.

Wymieszaj 1 szklankę fusów po kawie z 10 litrami wody (najlepiej deszczówki). Tak przygotowany roztwór odstaw na kilka dni, następnie odcedź. Ogrodnicy wskazują, ze zawartość fusów po kawie w nawozie powinna wynosić około 20 proc. Tego rodzaju odżywki najlepiej stosować raz na kilka tygodni.

Jak pielęgnować firletkę chalcedońską wiosną?

Wiosna to kluczowy czas dla firletki chalcedońskiej, aby zapewnić jej obfite kwitnienie. Gdy tylko minie ryzyko przymrozków, usuń wszelkie suche i uszkodzone liście z poprzedniego sezonu, co pozwoli roślinie skupić energię na nowych pędach. Warto również w tym okresie zasilić firletkę nawozem wieloskładnikowym o zrównoważonym składzie, co pobudzi jej wzrost i kwitnienie. Pamiętaj, że firletka najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, w przepuszczalnej, umiarkowanie żyznej glebie, dlatego upewnij się, że ma odpowiednie warunki do rozwoju po zimowym spoczynku.

Przeczytaj także:
Zalewam tym i podlewam grudnika. Dzięki temu kwiat jest stymulowany do ponowneg…
Super Express Google News
Kwiaty na słoneczny balkon
Galeria zdjęć 6
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

firletka chalcedońska
KWIATY
WIOSENNE KWIATY