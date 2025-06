Dokąd na długi weekend czerwcowy? Najpopularniejszy kierunek zaskakuje

Polacy zamierzają aktywnie korzystać z długiego czerwcowego weekendu. Planujemy odpoczywać zarówno w kraju jak i za granicą. Eliza Maćkiewicz, Head of Commercial w Travelist.pl, zauważa, że „Polacy bardzo lubią korzystać z okazji do wypoczynku. A chłodny maj i mało optymistyczny pogodowo początek czerwca nie miały wpływu na ich plany. Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie”. Choć jak wynika z danych Kiwi.com, w tym roku planujemy, krótkie wypady, a dłuższe wyjazdy zostawiamy na wakacje.

— Nadchodzący długi weekend nie jest nieoficjalnym początkiem wakacji, jak niektórzy mogliby się spodziewać — podróżujące stawiają na krótkie wypady — mówi Daniela Chovancová — media relations manager w regionie CEE, kiwi.com i dodaje — długi weekend Bożego Ciała, drugi pod względem popularności po majówce, to dla wielu osób czas podróżowania. Dane Kiwi.com pokazują, że polscy podróżujący stawiają na krótkie wypady à la city-break, więc mimo iż przypada on na 1,5 tygodnia przed oficjalnym początkiem sezonu wakacyjnego, nie jest traktowany, jako nieoficjalne otwarcie dłuższego urlopu. Za to kolejny tydzień, po długim weekendzie, charakteryzuje się dłuższymi, skrupulatnie zaplanowanymi podróżami.

Długi weekend czerwcowy za granicą. City break w Włoszech

City breaki wciąż cieszą się dużą popularnością. Daniela Chovancová z Kiwi.com zauważa, że klienci stawiają na krótkie wypady. Aż 47 proc. podróżnych planuje trzydniowe wypady do miast.

- Kiwi.com odnotowuje stały wzrost popularności regionalnych lotnisk, które rozszerzają swoje sieci połączeń, oferując loty zarówno do popularnych miejsc wypoczynkowych, jak i zupełnie nowych lokalizacji.

Wśród kierunków zagranicznych niezmiennie królują Włochy. Popularne są także: Hiszpania, Grecja, Chorwacja, Wielka Brytania i Francja. Włochy to także kierunek numer jeden wśród klientów biura eSky.pl. Italia to aż 45 proc. czerwcówkowych rezerwacji. Polacy wybierają zarówno duże miasta takie jak Rzym, Mediolan czy Wenecja, popularny nadmorski kurort Rimini, ale także mniejsze miejscowości. Powodzeniem cieszy się Mestre z najtańszymi ofertami (ok. 730 zł za osobę z lotem i hotelem) oraz jezioro Garda.

Poza Włochami popularne są również:

Hiszpania (14 proc. rezerwacji): Barcelona, Malaga, Lloret de Mar (Costa Brava), Puerto de la Cruz (Teneryfa). Według eSky.pl najkorzystniejsze cenowo pakiety oferuje Lloret de Mar (ok. 1,5 tys. zł od osoby).

Grecja (13 proc. rezerwacji): Ateny, Saloniki, Korfu, Kreta. Najtańsze oferty w Salonikach (ok. 1 tys. zł za wyjazd z lotami i hotelem) i Panormo na Krecie (ok. 920 zł).

Malta (10 proc. rezerwacji): Qawra, Gżira, Valletta. Średnia cena pakietów dynamicznych to 1,5 tys. zł za wyjazd do Qawry.

Cypr (8 proc. rezerwacji): Ayia Napa, Limassol, Larnaka. Najtańszy wyjazd do Larnaki to ok. 1,3 tys. zł.

Turcja i Węgry (łącznie 10 proc. rezerwacji). W Turcji dominuje Stambuł, miasto łączące Wschód z Zachodem, pełne zabytków, aromatów i widoków na Bosfor. Najczęściej wybierany scenariusz to trzydniowy pobyt w trzyosobowym gronie, a średni koszt pakietu Lot+Hotel wynosi tu około 1,6 tys. zł. Z kolei na Węgrzech kusi Budapeszt – elegancka, lecz przystępna cenowo stolica, pasująca na kilkudniową ucieczkę od codzienności. Użytkownicy eSky.pl spędzają tam zazwyczaj trzy noce, wyjazdy odbywają się w parach, a koszt pakietu z transportem i noclegiem to średnio 1 tys. zł.

– Nie dziwi, że najwięcej podróżnych zwraca uwagę na dobrze znane destynacje, które są gwarancją udanego wyjazdu. Po prostu wiemy, czego się spodziewać. Widać jednak, że to właśnie city breaki odczarowują takie miejsca jak Budapeszt, a nawet pozwalają odkrywać zupełnie nowe oblicza popularnych kierunków, jak Stambuł, który wcześniej nie kojarzył się typowo z wypoczynkiem. Oferują inne doświadczenia, często w bardzo atrakcyjnych cenach. Dlatego druga połowa rankingu to dla nas jasny sygnał: Polacy podróżują coraz świadomiej i odważniej – wyjaśnia Jarosław Grabczak, Head of Commercial Product w internetowym biurze podróży eSky.pl.

Długi weekend czerwcowy w Polsce. Góry wzywają

Według Travelist.pl góry stały się absolutnym hitem tegorocznej czerwcówki. Aż 41,7 proc podróżujących planuje spędzić ten czas na południu Polski, co stanowi imponujący wzrost o 41 proc w porównaniu z ubiegłym rokiem. To prawdziwy zwrot akcji, bo jak zauważają eksperci z Travelist.pl, „choć Bałtyk wciąż przyciąga sporo turystów (ponad 35 proc.), jego popularność również spadła – o 18 proc względem ubiegłego roku. Po raz pierwszy od lat to góry okazały się numerem jeden".

Równocześnie z popytem idą ceny. Średni koszt noclegu w dużych miastach to 475 zł (wzrost o 14 proc względem 2024 roku), nad Bałtykiem – 671 zł (o 10 proc. więcej), a w rejonach górskich – 604 zł, czyli o 12 proc. drożej. Z danych wynika, że najpopularniejszymi miejscami wyjazdów na długi weekend czerwcowy wśród klientów Travelist.pl, są: Kołobrzeg i Szklarska Poręba, które wybrało 11 proc. podróżujących. Średni koszt noclegu to odpowiednio 650 zł i 579 zł. Kolejne na liście popularności są: Świeradów-Zdrój - 6 proc. rezerwacji, średni koszt noclegu 528 zł; Karpacz - 6 proc. rezerwacji, średni koszt noclegu 523 zł; Szczyrk - 6 proc. rezerwacji, średni koszt noclegu 495 zł.

