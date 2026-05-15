Złapali złodzieja czaszki św. Zdzisławy! Trudno uwierzyć, co z nią zrobił

Ukradł czaszkę świętej Zdzisławy i zalał ją betonem. Szokujące kulisy kradzieży w Czechach

Sprawa kradzieży czaszki świętej Zdzisławy z Lemberku poruszyła Czechy. To jedna z najbardziej znanych świętych w kraju. Relikwia została skradziona z bazyliki w Jablonnem, gdzie od wieków była przechowywana. Czeska policja poinformowała, że udało się zatrzymać podejrzanego i odzyskać relikwię. Funkcjonariusze opublikowali komunikat w mediach społecznościowych. „Dziś wieczorem detektywi z Českého Lipé zatrzymali 35-letniego mężczyznę z uzasadnionym podejrzeniem kradzieży czaszki św. Zdzisławy z Lemberka. Udało im się uzyskać informacje o miejscu ukrycia rzadkiej relikwii, zanim podejrzany zdążył zrealizować swój plan” – przekazała czeska policja na Facebooku. Śledczy ujawnili, że zatrzymany mieszka w Mladej Boleslavi. Wcześniej mieszkał także w Jablonnem i dobrze znał bazylikę, z której zniknęła relikwia.

„Zeznał, że ukradł czaszkę, ponieważ nie zgadzał się na jej wystawianie w kościele i rzekomo chciał ją pochować prywatnie”

Początkowo mężczyzna nie chciał powiedzieć, gdzie ukrył czaszkę. Policjanci ustalili to dopiero późnym popołudniem. Jak poinformowała rzeczniczka policji Ivana Balakova, relikwia została zalana betonem. – Podejrzany poinformował, że tę cenną relikwię zatopił w betonie – przekazała rzeczniczka policji. Według śledczych 35-latek planował wrzucić relikwię do rzeki jeszcze tego samego dnia. Ostatecznie policja dotarła do niej wcześniej. Mężczyzna przyznał się do winy. Usłyszał zarzuty kradzieży oraz uszkodzenia mienia. Grozi mu do ośmiu lat więzienia. Policja ujawniła także, jak tłumaczył swoje zachowanie. Z jego wyjaśnień wynika, że nie chodziło o pieniądze. „Zeznał, że ukradł czaszkę, ponieważ nie zgadzał się na jej wystawianie w kościele i rzekomo chciał ją pochować prywatnie” – przekazała Balakova. Teraz eksperci próbują uratować zniszczoną relikwię. Czaszka św. Zdzisławy pochodzi z XIII wieku i ma ogromne znaczenie religijne oraz historyczne. Święta Zdzisława z Lemberku jest patronką rodzin. Została kanonizowana przez Jana Pawła II w 1995 roku. Bazylika w Jablonnem jest miejscem pielgrzymek i jednym z ważniejszych miejsc kultu w Czechach.

Sonda Czy wierzysz w cudowne właściwości relikwii świętych? tak nie nie mam zdania

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę "K". Wiesz, w jakim państwie się znajdują? Pytanie 1 z 12 Tradycja rzecz święta, więc najpierw Europa. Kolonia to miasto w: Belgii Holandii Niemczech Następne pytanie