Ryanair dodaje nowe kierunki z Krakowa. To będą sprzedażowe hity na wakacje 2026

Spis treści
Nowe loty Ryanair z Krakowa. Do wyboru Włochy i Węgry
Ryanair otwiera dwa nowe kierunki dla pasażerów latających z Krakowa. Irlandzki przewoźnik oficjalnie zainaugurował letni sezon 2026, wzbogacając siatkę połączeń ze stolicy Małopolski o dwie atrakcyjne trasy. Pasażerowie mogą już bezpośrednio polecieć do włoskiej Lamezii Terme oraz Budapesztu, czyli stolicy Węgier. Pierwsze loty w obu kierunkach wystartowały w niedzielę, 29 marca, co symbolicznie zainaugurowało bogaty letni rozkład lotów linii. Dzięki tym nowościom zarówno Polacy, jak i odwiedzający nas turyści, zyskują kolejne ciekawe opcje na zorganizowanie słonecznego urlopu lub szybkiego, miejskiego wypadu w przystępnych cenach.
Gdzie na wakacje z Krakowa? Lamezia Terme i Budapeszt czekają
Świeże kierunki z krakowskich Balic stanowią odpowiedź na oczekiwania pasażerów poszukujących zarówno sprawdzonych, jak i nieco innych punktów na europejskiej mapie. Pierwszą nowością jest Lamezia Terme, zlokalizowana w południowowłoskiej Kalabrii. To świetna opcja dla turystów pragnących relaksu na zalanych słońcem plażach i odkrywania uroków południa Italii. Drugi punkt na mapie to Budapeszt. Węgierska stolica niezmiennie przyciąga swoją zjawiskową architekturą, bogatą historią i wyjątkową atmosferą, co czyni ją idealnym celem na krótki, weekendowy city break. Nowe trasy z Krakowa już działają, a bilety można rezerwować poprzez oficjalną stronę irlandzkich linii.
Letni rozkład Ryanair z Krakowa to ponad 80 tras
Te dwa nowe kierunki to tylko ułamek pełnej letniej oferty, jaką Ryanair przygotował dla podróżujących z krakowskiego lotniska. W tegorocznym wakacyjnym rozkładzie lotów znalazło się w sumie ponad 80 tras, obejmujących najchętniej odwiedzane europejskie miasta oraz popularne kurorty. Zapewnia to ogromny wachlarz możliwości i pozwala dopasować wyjazd do własnych potrzeb, przy zachowaniu korzystnych cen biletów.
O uruchomieniu najnowszych tras wypowiedziała się Alicja Wójcik-Gołębiowska, pełniąca funkcję Head of Comms CEE & Baltics w liniach Ryanair. Jak zaznacza przedstawicielka przewoźnika, nowe połączenia cieszą się sporym zainteresowaniem, więc osoby planujące urlop nie powinny odkładać zakupu biletów na ostatnią chwilę.