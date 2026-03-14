Rewelacja rundy znów to zrobiła! Mamy zdjęcia kibiców z meczu GKS - Lechia

GKS Katowice - Lechia Gdańsk 2:0 (1:0) (39' Wdowiak, 60' Szkuryn)

GKS Katowice: Strączek - Kuusk, Klemenz, Wasielewski - Jirka, Galan, Milewski (83' Rasak), Kowalczyk - Nowak (89' Błąd), Wdowiak (76' Wędrychowski) - Szkuryn (83' Kokosiński)

Lechia Gdańsk: Paulsen - Wójtowicz, Diaczuk, Rodin (46' Planna), Vojtko - Sezonienko (72' Głogowski), Żelizko, Kapić, Neugebauer (64' Carenko), Cirković - Kurminowski (64' Wjunnyk)

Sędzia: Marcin Kochanek

Widzów: 11590

Dwie energetyczne drużyny przy Nowej Bukowej

Przed startem 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy ostrzyliśmy sobie zęby na mecz GKS-u z Lechią. W Katowicach spotykały się dwie drużyny w formie. Podopieczni Rafała Góraka przegrali w rundzie wiosennej tylko raz... z sąsiadką Lechii z Gdyni. "Biało-Zieloni" ulegli w końcówce lutego Zagłębiu Lubin 0:3, ale poza tym wyglądają bardzo dobrze. Przekonały się o tym m.in. Jagiellonia Białystok (3:0 dla Gdańszczan) i Lech Poznań (3:1 na korzyść Lechii). Goście nie mogli liczyć na wsparcie dwóch kluczowych zawodników - Tomas Bobcek przegrał z niegroźnym urazem, zabrakło również Camilo Meny, który nie dokończył meczu z "Jagą". Z kolei GKS mierzył się z brakiem Arkadiusza Jędrycha, który pauzowal za nadmiar żółtych kartek.

Od początku działo się sporo, obie drużyny grały proaktywnie. W 17. minucie Rafał Strączek musiał pokazać umiejętności po typowym dla Ekstraklasy centrostrzale Tomasza Wójtowicza. Chwilę później niepokoił go Iwan Żelizko. Z czasem konkrety zaczął pokazywać GKS. Dwa strzały Bartosza Nowaka nie zamieniły się jednak w bramki. Co nie udało się najlepszemu zawodnikowi "Gieksy", w 39. minucie zrobił Mateusz Wdowiak. Skrzydłowy Katowiczan wykorzystał świetne prostopadłe zagranie Sebastiana Milewskiego i pokonał Paulsena. Jeszcze przed przerwą próbował powiedzieć Cirković, ale minimalnie spudłował.

Lechia mimo naprawdę niezłej gry schodziła do szatni w nie najlepszych humorach. Podopieczni Johna Carvera wyszli na drugą połowę zmotywowani i w pierwszym kwadransie mieli inicjatywę. Cóż jednak z tego, skoro w 60. minucie błysnął duet Bartosz Nowak - Ilia Szkuryn. Ten pierwszy fenomenalnie podał, a napastnik "Gieksy" wpakował piłkę do siatki. Białorusin wpakował piłkę do siatki również w 82. minucie, ale tym razem był na spalonym. Lechia próbowała odpowiedzieć, ale brakowało jej konkretów.

GKS wygrał trzecie ligowe spotkanie z rzędu, a Lechia poniosła pierwszą wyjazdową porażkę w rundzie wiosennej. Zwłaszcza w drugiej połowie widoczny był brak liderów ofensywy drużyny Johna Carvera. Katowiczanie mają dwa punkty straty do wicelidera PKO BP Ekstraklasy i obecnie każdy przeciwnik powinien się obawiać drużyny Rafała Góraka. Bartosz Nowak daje mnóstwo argumentów Janowi Urbanowi. Selekcjoner reprezentacji Polski powinien powołać go do kadry? Nie mówimy "nie".

