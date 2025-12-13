Na Śląsku wie to każdy, ale reszta Polski może być mocno zaskoczona. Te słowa mają inne znaczenie niż się wydaje

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-12-13 4:55

Gwara śląska od lat fascynuje językoznawców i jednocześnie potrafi solidnie zaskoczyć osoby spoza regionu. Dla Ślązaków jej brzmienie jest naturalne, a wiele słów funkcjonuje na co dzień tak samo, jak w przypadku potocznej polszczyzny. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy ktoś spoza Śląska próbuje zrozumieć rozmowę, bo okazuje się, że wyrazy pozornie znajome mogą oznaczać coś zupełnie innego.

Marsz Autonomii w Katowicach 2022

i

Autor: Marcin Twaróg Przez Katowice przeszedł Marsz Autonomii. Ślązacy żądają silnego niezależnego regionu.
  • Śląskie słownictwo przez wieki czerpało z języków niemieckiego i czeskiego oraz archaizmów polskich, co przyczyniło się do jego unikalnego charakteru.
  • Gwara śląska może być myląca dla osób spoza regionu. Wiele słów, choć brzmi znajomo, ma zupełnie inne znaczenie.

Gwara śląska to prawdziwe pole minowe. Na te słowa uważaj szczególnie, bo o wpadkę nietrudno

Bogactwo i unikalność gwary śląskiej wynikają z burzliwej historii regionu, gdzie przez wieki ścierały się wpływy polskie, czeskie i niemieckie. To właśnie te zapożyczenia sprawiają, że dialekt ten jest tak barwny. Jak wskazują pasjonaci regionalizmów, nieznajomość tych niuansów jest najczęstszym źródłem komunikacyjnych katastrof.

Jednym z najbardziej klasycznych przykładów jest słowo „cera”. W całej Polsce oznacza ono po prostu skórę twarzy. Na Śląsku jednak „cera” to córka. Prosząc więc Ślązaczkę o krem do cery, możemy wywołać niemałe zdziwienie. Podobnie jest ze słowem „kolec”. Osoba spoza regionu skojarzy je z ostrym zakończeniem gałęzi lub metalowym szpikulcem. Tymczasem na Śląsku „kolec” to nic innego jak kolczyk. Prośba o wyjęcie „kolca” z ucha nabiera więc zupełnie nowego, nieco przerażającego znaczenia dla kogoś, kto nie zna lokalnego słownictwa.

Te śląskie słowa mogą zmylić goroli

Jednym z najczęściej przywoływanych przykładów jest „sznita” – dla Ślązaka to po prostu kromka chleba, nic szczególnego. Jednak osoba spoza regionu może przypuszczać, że chodzi o coś ostrego albo związanego z cięciem. 

Z kolei „gruba” to wcale nie ktoś o zaokroąglonych kształtach, tylko... kopalnia. Słynne zdanie „Ida na grubę” nie ma więc w sobie nic obraźliwego, a jest jedynie informacją, że ktoś idzie do pracy pod ziemią. Również „bifyj” może wprawić w konsternację – nie jest to wymyślny przedmiot, lecz zwyczajna kuchnia lub kredens, obecny kiedyś w prawie każdym śląskim domu. Inne mylące słowa z gwary śląskiej to między innymi:

  • srogi w znaczeniu "wielki, ogromny"
  • rzadny w znaczeniu "ohydny, brzydki"
  • rzykać w znaczeniu "modlić się"
  • kelnia w znaczeniu "chochla"
  • kiszka w znaczeniu "zsiadłe mleko"
  • topić w znaczeniu "palić w piecu"
  • szterować w znaczeniu "przeszkadzać"
  • bas w znaczeniu "gruby brzuch"

Takich przykładów jest oczywiście znacznie więcej. Śląska gwara przez wieki czerpała z niemieckiego, czeskiego, a nawet z archaizmów polskich, tworząc barwną i bogatą mozaikę słownictwa. Nic dziwnego, że dla wielu brzmi egzotycznie, choć jest tak mocno zakorzeniona tuż obok. Warto wspomnieć, że według prof. Jana Miodka gwara śląska liczy około 5000 słów.

