Śląskie słownictwo przez wieki czerpało z języków niemieckiego i czeskiego oraz archaizmów polskich, co przyczyniło się do jego unikalnego charakteru.

Gwara śląska może być myląca dla osób spoza regionu. Wiele słów, choć brzmi znajomo, ma zupełnie inne znaczenie.

Bogactwo i unikalność gwary śląskiej wynikają z burzliwej historii regionu, gdzie przez wieki ścierały się wpływy polskie, czeskie i niemieckie. To właśnie te zapożyczenia sprawiają, że dialekt ten jest tak barwny. Jak wskazują pasjonaci regionalizmów, nieznajomość tych niuansów jest najczęstszym źródłem komunikacyjnych katastrof.

Jednym z najbardziej klasycznych przykładów jest słowo „cera”. W całej Polsce oznacza ono po prostu skórę twarzy. Na Śląsku jednak „cera” to córka. Prosząc więc Ślązaczkę o krem do cery, możemy wywołać niemałe zdziwienie. Podobnie jest ze słowem „kolec”. Osoba spoza regionu skojarzy je z ostrym zakończeniem gałęzi lub metalowym szpikulcem. Tymczasem na Śląsku „kolec” to nic innego jak kolczyk. Prośba o wyjęcie „kolca” z ucha nabiera więc zupełnie nowego, nieco przerażającego znaczenia dla kogoś, kto nie zna lokalnego słownictwa.

Jednym z najczęściej przywoływanych przykładów jest „sznita” – dla Ślązaka to po prostu kromka chleba, nic szczególnego. Jednak osoba spoza regionu może przypuszczać, że chodzi o coś ostrego albo związanego z cięciem.

Z kolei „gruba” to wcale nie ktoś o zaokroąglonych kształtach, tylko... kopalnia. Słynne zdanie „Ida na grubę” nie ma więc w sobie nic obraźliwego, a jest jedynie informacją, że ktoś idzie do pracy pod ziemią. Również „bifyj” może wprawić w konsternację – nie jest to wymyślny przedmiot, lecz zwyczajna kuchnia lub kredens, obecny kiedyś w prawie każdym śląskim domu. Inne mylące słowa z gwary śląskiej to między innymi:

srogi w znaczeniu "wielki, ogromny"

rzadny w znaczeniu "ohydny, brzydki"

rzykać w znaczeniu "modlić się"

kelnia w znaczeniu "chochla"

kiszka w znaczeniu "zsiadłe mleko"

topić w znaczeniu "palić w piecu"

szterować w znaczeniu "przeszkadzać"

bas w znaczeniu "gruby brzuch"

Takich przykładów jest oczywiście znacznie więcej. Śląska gwara przez wieki czerpała z niemieckiego, czeskiego, a nawet z archaizmów polskich, tworząc barwną i bogatą mozaikę słownictwa. Nic dziwnego, że dla wielu brzmi egzotycznie, choć jest tak mocno zakorzeniona tuż obok. Warto wspomnieć, że według prof. Jana Miodka gwara śląska liczy około 5000 słów.

