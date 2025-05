Przejechał 30 km i zniknął. Trop za Krzyśkiem urwał się w Warszawie

Wciąż trwają poszukiwania 18-letniego Krzyśka Dymińskiego. Dzisiaj mijają dwa lata

Mija kolejny miesiąc bez postępu w sprawie poszukiwań Krzyśka Dymińskiego. Nastolatka, który 27 maja 2023 roku wyszedł z domu, przejechał 30 kilometrów do Warszawy i zaginął. Przypomnijmy tę historię, którą przez wiele miesięcy żyła cała Polska.

Mieszkaniec Pogroszowa-Kolonia, Krzysztof Dymiński, pod osłoną nocy opuścił swoje miejsce zamieszkania i udał się w kierunku stolicy. Najpierw wsiadł w autobus, który zawiózł go aż w okolice Ronda Daszyńskiego. Później kamery monitoringu zarejestrowały chłopaka w rejonie Dworca Gdańskiego, Parku Traugutta, aż w końcu kontakt z nastolatkiem urwał się przy Moście Gdańskim.

Rodzice 18-latka nie tracą nadziei. Na własną rękę prowadzą szeroko zakrojone poszukiwania syna. Ojciec chłopaka przeczesuje Wisłę, szukając jakiegokolwiek śladu. I już nie raz zdarzyło się, że odnalazł czyjeś ciało. Zwłoki innych zaginionych osób. Ale nie Krzysztofa.

Od wielu miesięcy nie wiadomo, co dzieje się z chłopakiem. Daje to jednak wiarę w to, że chłopak wciąż żyje i pewnego dnia wróci do domu.

– Nie szukam zwłok, szukam syna, żeby go nie znaleźć. Wydaje mi się, że całe życie będę go szukał, jeśli nie wróci. Kochany synku, jeśli nas oglądasz, wróć do domu, kochamy cię – mówił w jednym z wyemitowanych przez stację TVN odcinków programu „Uwaga” ojciec chłopaka.

Krzysztof Dymiński. Rysopis zaginionego

Krzysztof Dymiński urodził się w 2007 roku. W dniu zaginięcia był ubrany w granatową bluzę z dużym logiem ADIDAS z przodu w kolorze białym, spodnie ciemne oraz buty czarne marki Diesel. Ma około 180 cm wzrostu. Ma szczupłą sylwetkę, faliste włosy i aparat na zęby.

Ktokolwiek widział nastolatka lub posiada informacje o miejscu jego pobytu, prosimy o pilny kontakt z Komisariatem Policji w Ożarowie Mazowieckim pod numerem 47 805 21 86 lub z rodziną pod numerem 604 944 800.

